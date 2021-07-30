Сколько девушек поступили в военные вузы и колледжи в 2021 году: данные Минобороны

В Департаменте военного образования и науки Минобороны рассказали, что в 2021 году в военные учебные заведения поступили около 450 девушек. Из них 50 – военнослужащие ВСУ.

В частности, девушки поступили в высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения вузов, колледжи военного образования и тому подобное.

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Так, в военные заведения поступили около 450 девушек.

Самыми популярными специальностями среди девушек в 2021 году стали:

военная журналистика,

военный перевод,

финансы и военная экономика,

морально-психологическое обеспечение в подразделениях, на кораблях (по видам вооруженных сил),

администрирование информационно-телекоммуникационных систем автоматизированной системы, управление авиацией и противовоздушной обороной,

защита информации и кибернетическая безопасность в информационно-телекоммуникационных системах,

военная медицина.

Кроме того, в этом году в военные учебные заведения поступили около 150 участников ООС.

Отметим, что поступающие из числа военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту при поступлении на учебу в военный вуз участвуют в конкурсном отборе по результатам вступительных экзаменов.

К слову, всего в 2021 году абитуриенты подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Лидерами по количеству поданных заявлений являются вузы во Львове и Киеве.

10 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов: