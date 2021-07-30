Сколько девушек поступили в военные вузы и колледжи в 2021 году: данные Минобороны
Источник:АрмияInform
В Департаменте военного образования и науки Минобороны рассказали, что в 2021 году в военные учебные заведения поступили около 450 девушек. Из них 50 – военнослужащие ВСУ.
В частности, девушки поступили в высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения вузов, колледжи военного образования и тому подобное.
К теме Ехала через Россию и не говорила, что поступаю в украинский вуз, – абитуриентка из ОРДЛО
Так, в военные заведения поступили около 450 девушек.
Самыми популярными специальностями среди девушек в 2021 году стали:
- военная журналистика,
- военный перевод,
- финансы и военная экономика,
- морально-психологическое обеспечение в подразделениях, на кораблях (по видам вооруженных сил),
- администрирование информационно-телекоммуникационных систем автоматизированной системы, управление авиацией и противовоздушной обороной,
- защита информации и кибернетическая безопасность в информационно-телекоммуникационных системах,
- военная медицина.
Кроме того, в этом году в военные учебные заведения поступили около 150 участников ООС.
Отметим, что поступающие из числа военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту при поступлении на учебу в военный вуз участвуют в конкурсном отборе по результатам вступительных экзаменов.
К слову, всего в 2021 году абитуриенты подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Лидерами по количеству поданных заявлений являются вузы во Львове и Киеве.
10 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – более 54 тысяч заявлений.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – более 47 тысяч заявлений.
- НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – более 46 тысяч заявлений.
- Национальный авиационный университет – почти 39 тысяч заявлений.
- Национальный университет "Львовская политехника" – более 37 тысяч заявлений.
- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – более 32 тысяч заявлений.
- Киевский национальный торгово-экономический университет – почти 30 тысяч заявлений.
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – более 26 тысяч заявлений.
- Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова – более 20 тысяч заявлений.
- Киевский университет имени Бориса Гринченко – более 18 тысяч заявлений.