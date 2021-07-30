В частности, девушки поступили в высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения вузов, колледжи военного образования и тому подобное.

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Так, в военные заведения поступили около 450 девушек.

Самыми популярными специальностями среди девушек в 2021 году стали:

  • военная журналистика,
  • военный перевод,
  • финансы и военная экономика,
  • морально-психологическое обеспечение в подразделениях, на кораблях (по видам вооруженных сил),
  • администрирование информационно-телекоммуникационных систем автоматизированной системы, управление авиацией и противовоздушной обороной,
  • защита информации и кибернетическая безопасность в информационно-телекоммуникационных системах,
  • военная медицина.

Кроме того, в этом году в военные учебные заведения поступили около 150 участников ООС.

Отметим, что поступающие из числа военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту при поступлении на учебу в военный вуз участвуют в конкурсном отборе по результатам вступительных экзаменов.

К слову, всего в 2021 году абитуриенты подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Лидерами по количеству поданных заявлений являются вузы во Львове и Киеве.

10 самых популярных вузов по количеству заявлений от абитуриентов:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – более 54 тысяч заявлений.
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко – более 47 тысяч заявлений.
  • НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – более 46 тысяч заявлений.
  • Национальный авиационный университет – почти 39 тысяч заявлений.
  • Национальный университет "Львовская политехника" – более 37 тысяч заявлений.
  • Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – более 32 тысяч заявлений.
  • Киевский национальный торгово-экономический университет – почти 30 тысяч заявлений.
  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – более 26 тысяч заявлений.
  • Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова – более 20 тысяч заявлений.
  • Киевский университет имени Бориса Гринченко – более 18 тысяч заявлений.