Только в Харькове, образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина" действуют при 20 ВУЗах. К ним можно обращаться, даже не имея паспорта или документа об образовании.

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Так, директор образовательного центра "Донбасс – Украина" в ЛНАУ Лариса Васюренко рассказала, в 2020 году в Харьковский национальный политехнический университет на бюджет поступили 150 абитуриентов с оккупированных территорий.

Еще 10 жителей Луганской и Донецкой областей обучаются на контрактной основе.

В общем, через образовательные центр "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина в украинские вузы поступило почти 1,5 тысячи выпускников с оккупированных территорий.

А в этом году образовательные центры "Донбасс –Украина" и "Крым – Украина" откроются 7 июня и будут работать до 24 июня. К тому времени, абитуриенты могут получить консультации по телефону и в социальных сетях.

Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать без паспорта, имея только свидетельство о рождении. Мы здесь содействуем в получении украинского паспорта. Также могут поступать, не имея документа об образовании,

– рассказала Васюренко.

Какие льготы имеют абитуриенты с оккупированных территорий? Поступление для абитуриентов из ТОТ организовано по процедуре в пределах квоты-2 (льготными бюджетными местами, которые составляют не менее 20% общего объема бюджета).

Чтобы претендовать на квоту-2, абитуриент из ТОТ может не сдавать ВНО, но должен успешно сдать 3 экзамена через образовательные центры.

К слову, в Волынском национальном университете имени Леси Украинки вводят новую специальность для бакалавров. Они смогут учиться по образовательно-профессиональной программе "Художественная обработка янтаря".