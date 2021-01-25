Исследования показали, что в среднем 6 из 10 украинских подростков имеют доступ к компьютерам в своих школах. В то же время за рубежом ситуация совершенно иная. Как это влияет на успеваемость школьников – читайте в материале.

Источник: PISA

Сейчас информационные технологии занимают одну из ведущих ниш в мире, особенно в сфере образования. Все ли украинские школы обеспечены цифровыми технологиями – это проанализировала международная программа по оценке образовательных достижений PISA.

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Выяснилось, что 70% подростков учатся в школах, где недостаточно компьютеров, и они не являются мощными. А 50% руководителей школ отмечают, что образовательному процессу в их заведениях не хватает компьютерного оборудования.

Кроме того, большинство директоров школ указали на ненадлежащее или низкое качество компьютеров. Но в учебных заведениях эффективны ресурсы, с помощью которых учителя могут учиться использовать информационные технологии.

Исследование показало, что:

Почти 96% директоров школ сообщили, что регулярно обсуждают с педагогами возможности использования цифровой техники в учебных целях.

Почти 60% руководителей сообщают, что у учителей есть определенное время для встреч относительно таких обсуждений.

И только 33% руководителей учебных заведений сообщили, что у них есть специальные программы по активизации сотрудничества учителей по вопросам цифровой техники.

Также известно, что цифровая техника для украинских учеников и учителей менее доступна, если сравнивать с зарубежными. Так же украинские учителя имеют низкий уровень доступа к компьютерам на своих рабочих местах, чем их коллеги из референтных стран.

В среднем 6 из 10 подростков Украины имеют доступ к компьютерам в своих школах. Это больше, чем в Венгрии, Беларуси, Польше, Молдавии и Грузии, но значительно меньше, чем в Эстонии или Словакии. Там подключены к интернету 9 из 10 компьютеров, доступных ученикам.



Сколько учеников в других странах имеет доступ к компьютерам в других странах / Фото PISA

Важно подчеркнуть, что ученики из лицеев, гимназий, специализированных и средних школ имеют лучший доступ к компьютерам, чем ученики из профтех.

В то же время ученики из сельской местности имеют больше доступа к компьютерам во время учебы, чем ученики из других местностей. Это может быть связано с меньшим количеством учащихся в сельских школах,

– говорится в исследовании.

К тому же, по результатам тестирования PISA, украинские ученики, которые имеют в своих школах больше компьютеров, показали лучшие результаты по чтению, с учетом социально-экономического статуса школы.