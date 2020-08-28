Сколько детей можно перевозить в школьном автобусе во время карантина-требования от Минздрава
Учеников можно перевозить во время карантина в школьном автобусе. Но только при условии, что количество детей в транспорте не должно превышать количества мест.
Об этом во время брифинга 28 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает 24 канал.
Важно Сколько масок понадобится ученику на один день: ответ Минздрава
По его словам, в школьном автобусе должно быть исключительно то количество учеников, которое равно количеству мест в транспорте.
Также важно, чтобы все водители были обеспечены масками. "И обязательно надо контролировалось состояние здоровья водителей, которые работают с учениками", - говорит он. Здесь говорится о том, что водителям также стоит каждое утро измерять температуру перед допуском к работе.
Министр также добавил, что в салоне школьного транспорта школа должна проводить дезинфекцию до начала и по окончании рабочего дня.
Добавим, что Минздрав обновил правила по обучению в школах. В частности, ученикам 1-4 классов можно находиться в заведении без масок, а учителя в оранжевых зонах должны использовать защитные щитки.
Правила роботи освітніх закладів / Інфографіка 24 каналу
Як проводити уроки в школі
Максим Степанов радить за можливості проводити уроки з деяких предметів на свіжому повітрі. Яких саме предметів – будуть визначати безпосередньо вчителі, а також це залежатиме від навчального плану.
"Якщо є така можливість і дозволяє погода – це було б корисно", – додає глава МОЗ.