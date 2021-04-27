При этом, по словам активиста Сергея Стерненко, высшего образования вообще нет у Вадима Рабиновича. В то же время Юрий Бойко только бакалавр.
К теме Ученую степень Кивы еще должна утвердить аттестационная коллегия МОН, – Новосад
У кого из депутатов ОПЗЖ есть степень кандидата наук
Олег Волошин – кандидат политических наук (в 2012 году защитил диссертацию на тему: "Политика России в отношении СНГ" в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко).
Юрий Загородний – кандидат педагогических наук (в 1986 году окончил исторический факультет КНУ им. Т. Шевченко).
Дмитрий Исаенко – кандидат наук по государственному управлению (в 2019 получил диплом доктора наук в Киевском университете строительства и архитектуры и защитил диссертацию по специальности "Управление проектами и программами").
Владимир Кальцев – кандидат политических наук, преподаватель Запорожского государственного университета.
Тарас Козак – кандидат экономических наук (в 2001 году защитил кандидатскую диссертацию).
Александр Колтунович – кандидат экономических наук (в 2012 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике в Тернопольском национальном экономическом университете).
Наталья Королевская – кандидат экономических наук (в 2011 году получила диплом о присуждении ученой степени кандидата экономических наук по специальности "Экономика и управление предприятиями").
Василий Нимченко – кандидат юридических наук.
Юрий Павленко – кандидат философских наук (2010).
Михаил Папиев – кандидат экономических наук.
Александр Пономарев – кандидат экономических наук (в 2013 году присудили ученую степень по специальности "Экономика и управление предприятиями". В 2014 году присвоено ученое звание доцента).
Николай Скорик – кандидат экономических наук.
Антонина Славицкая – кандидат экономических наук.
Нестор Шуфрич – кандидат экономических наук (в 2004 году защитил диссертацию на тему "Развитие и трансформация аграрного производства в Венгрии" в Институте аграрной экономики УААН).
Какие депутаты ОПЗЖ имеют степень доктора наук:
Ренат Кузьмин – доктор юридических наук.
Александр Лукашев – доктор юридических наук, профессор кафедры финансового права Харьковского юридического университета им. Я. Мудрого.
Сергей Левочкин – доктор экономических наук (в 2004 году защитил докторскую диссертацию по теме "Макрофинансовая стабилизация в Украине в контексте экономического роста" в КНЭУ.
Михаил Макаренко – доктор медицинских наук.
Григорий Мамка – доктор юридических наук (в 2019 году получил ученое звание доктора по специальности "Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза".
Виктор Медведчук – доктор юридических наук (в 1997 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему: "Современная украинская национальная идея и актуальные вопросы государственного строительства").
Татьяна Плачкова – доктор философии в области знаний “Право” (в 2020 году защитила диссертацию на соискание ученой степени по теме "Административно-правовое обеспечение безопасности мореплавания в Украине" в Одесской юридической академии).
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К слову, Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию с названием: "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
Однако бывший министр образования и науки Анна Новосад заявила, что ученую степень Кивы еще должна утвердить аттестационная комиссия МОН. То есть решение Ученого совета пока не окончательное.