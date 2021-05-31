В рамках форума "Украина 30. Образование и наука" Шкарлет отметил, что президентский университет в Киеве будет расположен на ВДНХ. Территория вуза будет занимать 16 гектаров, а общая площадь застройки – 25,8 тысячи квадратных метров.

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Когда начнется обучение в президентском вузе? Первый учебный год в этом заведении начнется уже 1 октября 2023 года.

Сколько денег пойдет на президентский университет

Однако, по словам Шкарлета, в целом технико-экономическое обоснование еще не разрабатывалось, но надо создать концепт и предоставить вузу необходимое количество оборудования.

Под те или иные цели, которые поставлены по шести стратегическим образовательным направлениям, сам университет (на него выделят, – 24 канал) – это 6,7 миллиарда гривен на три года, это новое строительство. А вместе с подготовкой, проектным офисом, проектно-сметной документацией – это 7,2 миллиарда гривен,

– отметил министр.

Как будут отбирать студентов на обучение

Для поступления в президентский университет ВНО будет учитываться, но также с поступающими будут проводиться собеседования.

"Отбор будет происходить в 4 этапа, ВНО – это лишь допуск, после этого – детальные собеседования о возможности этого человека работать и генерировать новые знания, – сказал Шкарлет.

Максимальное количество людей по каждому из направлений подготовки – 20 человек. Так, уже в первый год работы университета планируется набрать около 120 студентов.



Так будет выглядеть президентский университет в Киеве / Скриншот из видео

Обучение будет осуществляться по шести основным направлениям:

информационные технологии;

кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

новейшие энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

международные отношения и безопасность.

Отметим, что Владимир Зеленский уже подписал указ о создании Президентского университета будущего.

По его словам обучение в этом вузе будет предусматривать 30% теории и 70% практических занятий. А стажировка будет проходить на лучших предприятиях и в компаниях.

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Добавим, что лучшие студенты будут получать высокие стипендии, а после завершения обучения – им гарантировано трудоустройство в Украине. Также студенты и выпускники смогут реализовать собственные научные разработки.

Кроме того, Сергей Шкарлет рассказал об особенностях университета для студентов и преподавателей:

социальный пакет,

бесплатное обучение,

соцстрахование,

гарантированное трудоустройство выпускников университета в ведущих компаниях, центральных органах власти и тому подобное.

К преподаванию в университете будут привлекать лучших украинских специалистов и будут применяться самые современные методики преподавания.