По расчетам Министерства образования и науки, на 2021 год минимальное обеспечение школ антисептиками, масками и дезинфекторами составит более 26 миллиардов гривен.

Об этом в интервью изданию "Фокус" сказал и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

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По его словам, во многих областях и городах школы обеспечили всем необходимым, но МОН ничем помочь не может.

"В этом году министерство уже выполнило свои финансовые обязательства в полном объеме. Но мы подали предложения по бюджету на следующий год, где рассчитали, что минимальная потребность школ в антисептиках, масках и дезинфектор будет стоить 26,4 миллиарда гривен", – заявил Шкарлет .

И отвечая на вопрос о том, что во многих школ нет средств на приобретение антисептиков и проведения тестирования учителей на коронавирус перед 1 сентября, и.о. министра заверил, что это не является компетенцией МОН.

Он добавил, что даже Максим Степанов (министр здравоохранения – ред) заверил, что тестирование учителей, преподавателей возможно лишь в случае контакта и заболевания.

Добавим, что в Минздраве заверили, что случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию.