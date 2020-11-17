Сколько денег принесли Украине иностранные студенты: цифры от МОН
По состоянию на начало 2020 года в украинских вузах обучалось 80 тысяч иностранцев. Интересно, что за более чем 5 лет обучения иностранные студенты в целом принесли Украине около 3 миллиардов долларов.
По расчетам "Украинского государственного центра международного образования" иностранец, который учится в Украине, тратит минимум 6-8 тысяч долларов ежегодно. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.
Интересно Сколько российских студентов прибыли в Украину на обучение
Сколько денег принесли Украине иностранные студенты
В МОН отметили, что почти половина иностранных студентов (39 тысяч) учатся в Украине на медицинских специальностях. Средняя стоимость обучения составляет 4,3 тысячи долларов в год для одного студента. Для других специальностей – 2 тысячи долларов США.
Поскольку еще 7 тысяч человек учатся на подготовительном отделении (средняя стоимость обучения – 1,5 тысячи долларов), более 2,8 тысячи человек учатся по программам последипломного образования и в аспирантуре (средняя стоимость – 2 тысячи долларов), то только за год обучения иностранные студенты платят почти 250 миллионов долларов США.
Но ведь есть и другие расходы. К примеру, за 2019 год общая сумма расходов на обучение, проживание, страхование, оформление документов, питание, транспорт и другие нужды иностранных студентов, обучающихся в Украине, составила более 570 миллионов долларов.
Так, если средняя длительность обучения равна 5-6 годам, то в целом доход Украины от иностранцев за этот период составляет более 3 миллиарда долларов.
Обучение иностранных студентов в Украине / инфографика МОН
В МОН добавили, что по состоянию на 1 января 2020 года в украинских учреждениях высшего образования обучалось 80 тысяч 470 иностранных студентов из 158 стран мира. В частности, в десятку стран по происхождению иностранных студентов входят Индия, Марокко, Азербайджан, Туркменистан, Нигерия, Турция, Китай, Египет и др.
Самые популярные заведения высшего образования Украины, где учатся иностранные студенты:
- Харьковский национальный медицинский университет – 4355;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 4351;
- Одесский национальный медицинский университет – 4234;
- Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца – 3378;
- Запорожский государственный медицинский университет – 2981;
- Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова – 2815;
- Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского – 2414;
- Государственное учреждение "Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины" – 2385;
- ГВУЗ Украины "Буковинский государственный медицинский университет" – 1869;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 1849.
Интересно, что в 2020 году в Украину на обучение прибыло более 7,8 тысяч иностранцев, что на 20 тысяч меньше, чем за последние два года
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