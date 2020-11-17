По состоянию на начало 2020 года в украинских вузах обучалось 80 тысяч иностранцев. Интересно, что за более чем 5 лет обучения иностранные студенты в целом принесли Украине около 3 миллиардов долларов.

По расчетам "Украинского государственного центра международного образования" иностранец, который учится в Украине, тратит минимум 6-8 тысяч долларов ежегодно. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

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Сколько денег принесли Украине иностранные студенты

В МОН отметили, что почти половина иностранных студентов (39 тысяч) учатся в Украине на медицинских специальностях. Средняя стоимость обучения составляет 4,3 тысячи долларов в год для одного студента. Для других специальностей – 2 тысячи долларов США.

Поскольку еще 7 тысяч человек учатся на подготовительном отделении (средняя стоимость обучения – 1,5 тысячи долларов), более 2,8 тысячи человек учатся по программам последипломного образования и в аспирантуре (средняя стоимость – 2 тысячи долларов), то только за год обучения иностранные студенты платят почти 250 миллионов долларов США.

Но ведь есть и другие расходы. К примеру, за 2019 год общая сумма расходов на обучение, проживание, страхование, оформление документов, питание, транспорт и другие нужды иностранных студентов, обучающихся в Украине, составила более 570 миллионов долларов.

Так, если средняя длительность обучения равна 5-6 годам, то в целом доход Украины от иностранцев за этот период составляет более 3 миллиарда долларов.



Обучение иностранных студентов в Украине / инфографика МОН

В МОН добавили, что по состоянию на 1 января 2020 года в украинских учреждениях высшего образования обучалось 80 тысяч 470 иностранных студентов из 158 стран мира. В частности, в десятку стран по происхождению иностранных студентов входят Индия, Марокко, Азербайджан, Туркменистан, Нигерия, Турция, Китай, Египет и др.

Самые популярные заведения высшего образования Украины, где учатся иностранные студенты:

Харьковский национальный медицинский университет – 4355;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 4351;

Одесский национальный медицинский университет – 4234;

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца – 3378;

Запорожский государственный медицинский университет – 2981;

Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова – 2815;

Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского – 2414;

Государственное учреждение "Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины" – 2385;

ГВУЗ Украины "Буковинский государственный медицинский университет" – 1869;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 1849.

Интересно, что в 2020 году в Украину на обучение прибыло более 7,8 тысяч иностранцев, что на 20 тысяч меньше, чем за последние два года