Сколько денег получил Сергей Шкарлет в октябре: сумма зарплаты

Зарплата министра образования и науки Сергея Шкарлета за октябрь составила почти 54 тысячи гривен. После удержания налогов и сборов фактическая сумма зарплаты составила 43,2 тысячи гривен.

Журналисты направили запрос в МОН и выяснили, что сумма средств, начисленная Сергею Шкарлету за октябрь, составила 53 940 гривен.

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Какую зарплату получил Шкарлет

Должностной оклад министра составил более 38 тысяч гривен .

. Надбавка как эксперту по вопросам государственных тайн – 5 815 гривен.

Начисление за командировку – 9 296 гривен, а индексация – 57 гривен.

Известно, что за июль 2021 года Сергей Шкарлет получил 53 820 гривен. В то же время больше всего из команды МОН получила директор департамента аттестации кадров высшей квалификации Светлана Криштоф (97,5 тысячи гривен).

К слову, НАПК завершило проверку декларации министра образования и науки Сергея Шкарлета за 2020 год. В ведомстве заявляют, что он не объяснил происхождение некоторых средств и автомобиля. Детали – читайте по ссылке.