В Государственном бюджете на 2021 год на оплату труда учителей предусмотрено почти 100 миллиардов гривен, а это на 18,7 миллиарда больше чем в 2020 году. Так, из этих средств зарплату получат более 400 тысяч учителей.

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев рассказал, что государство продолжает выполнять обязательства по содержанию педагогов для предоставления качественного образования учащимся. Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

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Он подчеркнул, что, несмотря на вызовы пандемии, государство продолжает стабильно повышать зарплаты учителей.

Так, в Госбюджете на 2021 год средства позволят повысить оплату труда учителей в среднем на 25,5%,

– сообщил заместитель министра финансов.

Ермоличев напомнил, что в целом в госбюджете на 2021 год на образование предусмотрено 169,3 миллиарда гривен с учетом межбюджетных трансфертов, что больше на 29,3 миллиарда чем в 2020 году.

"Направление финансирования образования остается приоритетом государства. Ведь качественное образование должно быть как в городской, так и в сельской местности, независимо от того, где проживает ученик", – отметил министр.

Добавим, что ранее Шкарлет поддержал профсоюз работников образования и науки, которые обратились к правительству с просьбой ускорить рассмотрение постановления об увеличении зарплат учителям.

Ведь с 1 января выплаты учителям должны были увеличить на 20%. А с 1 декабря 2021 года зарплаты педагогам будут увеличены еще на 8,4%.

На сколько увеличатся зарплаты педагогов:

ставка молодого учителя без категории и стажа работы с января 2021 года составит 4 тысячи 859 гривен, с декабря – 5 тысяч 265 гривен.

ставка учителя I категории с января 2021 года увеличится до 6 тысяч 61 гривну, а с декабря 2021 – до 6 тысяч 567 гривен.

ставка учителя высшей категории с января 2021 года поднимется до 6 тысяч 461 гривны, а с декабря 2021 – до 7 тысяч 1 гривны.