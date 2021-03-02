Согласно статистике украинской ассоциации "ЕМА", в начале 2020 мошенниками ежедневно в среднем осуществлялось 546 успешных незаконных финансовых операций. Наблюдается увеличение количества денежных афер.

До сих пор в Украине самым популярным остается финансовое мошенничество с использованием методов социальной инженерии. К слову, именно так выманивает деньги 71 процент преступников.

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В чем заключается метод социальной инженерии

Метод социальной инженерии предусматривает обман граждан любыми способами с целью разглашения ими персональных и финансовых данных, в частности реквизитов платежных карточек, банковских кодов и паролей мобильных операторов.

Также к этому методу относится психологическое давление или влияние на человека, выдачи мошенником себя как сотрудника банка или как представителя мобильного оператора.

Согласно опросу, 77 процентов украинцев знают, что сообщать собственные банковские данные никому нельзя. Однако 76 процентов людей, которые сталкивались с мошенничеством, все же распространяли собственные пароли или реквизиты.

Сколько получают мошенники

Средняя сумма дохода мошенника от незаконной финансовой операции, которая была осуществлена методом социальной инженерии, составляет 3 300 гривен. Этот метод является наиболее распространенным именно из-за возможных крупных сумм махинаций.

К примеру, средняя сумма незаконной операции через интернет-ресурсы составляет всего лишь 195 гривен. Следовательно, в 2020 году финансовые мошенники обогатились на общую сумму в более чем 100 миллионов гривен.

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Портрет финансового преступника

Согласно статистике, 66 процентов финансовых мошенников являются представителями мужского пола. Больше всего аферистов в возрастных категориях от 21 до 40 лет.

Однако, финансовым обманом занимается и молодое поколение, в том числе доля людей возрастной категории от 15 до 20 лет составляет 11 процентов от общего количества.

Портрет финансового преступника / Инфографика finance.ua

Напомним, чтобы не попасть на крючок финансовых мошенников, никому и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать собственные банковские данные, в частности логины и пароли учетных записей мобильных приложений или реквизиты и CVV2-коды банковских карточек. Важным моментом является постоянное изучение финансовой грамоты, а также мониторинг всех существующих мошеннических схем.