Сколько денег в Госбюджете-2022 закладывают на образование

В правительстве презентовали показатели Государственного бюджета на 2022 год. Отметили, что на образование планируют выделить на 21 миллиард гривен больше, чем в этом году.

На образование в бюджете закладывают 190 миллиардов гривен. К слову, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что образование будет одним из приоритетов бюджета на 2022 год.

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На что пойдут расходы на образование

На зарплаты педагогам направят 108 миллиардов гривен, то есть более чем на 8 миллиардов больше, чем в этом году. На стипендии хотят выделить 4,5 миллиарда (на 1,1 миллиарда больше). Таким образом выплаты для студентов также хотят поднять в 1,5 – 2,5 раза.

На инклюзии в образовании и безбарьерность хотят заложить 8,9 миллиарда гривен. Наибольшую сумму (4,7 миллиарда) выделят на педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями.

Расходы на образование / Скриншот с видео



Как вырастут стипендии / Скриншот с видео



Расходы на образование / Скриншот с видео

Бюджет-2022: что известно