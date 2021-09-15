Сколько денег в Госбюджете-2022 закладывают на образование
Источник:24 канал
В правительстве презентовали показатели Государственного бюджета на 2022 год. Отметили, что на образование планируют выделить на 21 миллиард гривен больше, чем в этом году.
На образование в бюджете закладывают 190 миллиардов гривен. К слову, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что образование будет одним из приоритетов бюджета на 2022 год.
К теме Кабмин утвердит проект Госбюджета-2022: основные цифры
На что пойдут расходы на образование
На зарплаты педагогам направят 108 миллиардов гривен, то есть более чем на 8 миллиардов больше, чем в этом году. На стипендии хотят выделить 4,5 миллиарда (на 1,1 миллиарда больше). Таким образом выплаты для студентов также хотят поднять в 1,5 – 2,5 раза.
На инклюзии в образовании и безбарьерность хотят заложить 8,9 миллиарда гривен. Наибольшую сумму (4,7 миллиарда) выделят на педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями.
Расходы на образование / Скриншот с видео
Как вырастут стипендии / Скриншот с видео
Расходы на образование / Скриншот с видео
Бюджет-2022: что известно
- Проект госбюджета уже передали на рассмотрение Верховной Рады. Также правительство обнародовало основные показатели.
- На медицинскую отрасль планируют направить 193 миллиарда гривен, на Пенсионный фонд – 531 миллиард гривен, на оборону – 5,5% от ВВП.
- Планируется, что доходы должны составлять 1277 миллиардов гривен, или на 161 миллиард гривен больше, чем в 2021. Расходы будут достигать 1 465 миллиардов гривен;
- Дефицит в Госбюджете-2022 закладывают на уровне 188 миллиардов гривен. То есть его хотят уменьшить с 5,5% до 3,5% ВВП.
- Среднегодовой курс гривны относительно доллара заложили на уровне 28,6 – 28,7 гривны.