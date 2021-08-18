Сколько чиновников не сдали экзамен по государственному языку и какой у них уровень украинского

Благодаря новому закону о государственном языке чиновники вынуждены сдавать экзамены на определение уровня владения украинским языком. За первый месяц экзамен уже сдали более 7 тысяч человек. Какой уровень украинского у госслужащих и сколько людей не сдали экзамен – читайте в статье.

Сколько чиновников проверили знания на экзамене

Экзамен начали проводить с 16 июля 2021 года. За первую неделю – 1 228 человек, за вторую – 1 660 человек, за третью – 1 878 человек, за четвертую – 2 886 человек.

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Как проходит экзамен? В экзамене на уровень владения украинским присутствуют 4 части:

"Культура речи" (тесты).

"Чтение" (тесты).

"Письмо" (одно задание открытого типа – необходимо прослушать аудиозапись, написать перевод услышанного текста и выразить свое отношение к теме).

"Говорение" (монолог с экзаменатором).

Время, отведенное для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком, составляет 30 минут (хотя сначала давали 2 часа).

Добавим, что тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальную часть работы – экзаменаторы. Это обеспечивает прозрачность экзамена. Окончательные результаты экзамена своим решением устанавливает Комиссия в течение 15 календарных дней.

Какой уровень украинского языка у госслужащих

В течение первого месяца проверки уже 3 412 человек получили сертификаты об уровне владения государственным языком:

государственные сертификаты уровня А1 – никого;

уровня А2 – 3 человека;

уровня В1 – 29 человек;

уровня В2 – 240 человек;

уровня С1 – 1 075 человек;

уровня С2 – 2 065 человек.

Сколько чиновников не сдали экзамен по владению государственным языком? Процент тех лиц, которые экзамен не сдали, не превышает 2% (около 70 человек).

Что будет с теми чиновниками, которые не сдали экзамен? Такие лица могут в течение 4 месяцев пересдать экзамен. За это время человек сможет подтянуть свои знания и получить на экзамене лучший результат.

Добавим, что на протяжении августа примерно 12 тысяч претендентов могут сдать экзамен на знание украинского языка.

Как зарегистрироваться на участие в языковом экзамене

Откройте сайт exam.mova.gov.ua. Авторизуйтесь в системе, нажав кнопку "Авторизоваться через id.gov.ua". Если вы авторизируетесь в системе впервые, укажите свой электронный адрес. После авторизации нажмите на ссылку "Все экзамены" в верхней строке меню. Вы увидите доступные для сдачи экзамены. Выберите нужный: для выполнения служебных обязанностей или для получения гражданства. Нажмите на выбранный экзамен. На странице экзамена нажмите на кнопку "Подать заявление на экзамен". Выберите область и центр сдачи экзамена. После этого нажмите на поле "Выберите дату". Обратите внимание! В календаре будут активными только те даты, на которые в выбранном центре есть свободные места, иначе вы увидите сообщение, что свободных мест в центре нет. Если свободные места есть, то надо нажать на доступную дату. Выберите нужный промежуток времени. Если вам нужны специальные условия для сдачи экзамена, поставьте соответствующую отметку (это предназначено только для людей с инвалидностью). Нажмите кнопку "Подать заявление". Вверху в меню "Заявления на экзамены" вы увидите поданное заявление.