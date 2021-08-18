Сколько чиновников проверили знания на экзамене

Экзамен начали проводить с 16 июля 2021 года. За первую неделю – 1 228 человек, за вторую – 1 660 человек, за третью – 1 878 человек, за четвертую – 2 886 человек.

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Как проходит экзамен? В экзамене на уровень владения украинским присутствуют 4 части:

"Культура речи" (тесты).

"Чтение" (тесты).

"Письмо" (одно задание открытого типа – необходимо прослушать аудиозапись, написать перевод услышанного текста и выразить свое отношение к теме).

"Говорение" (монолог с экзаменатором).

Время, отведенное для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком, составляет 30 минут (хотя сначала давали 2 часа).

Добавим, что тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальную часть работы – экзаменаторы. Это обеспечивает прозрачность экзамена. Окончательные результаты экзамена своим решением устанавливает Комиссия в течение 15 календарных дней.

Какой уровень украинского языка у госслужащих

В течение первого месяца проверки уже 3 412 человек получили сертификаты об уровне владения государственным языком:

государственные сертификаты уровня А1 – никого;

уровня А2 – 3 человека;

уровня В1 – 29 человек;

уровня В2 – 240 человек;

уровня С1 – 1 075 человек;

уровня С2 – 2 065 человек.

Сколько чиновников не сдали экзамен по владению государственным языком? Процент тех лиц, которые экзамен не сдали, не превышает 2% (около 70 человек).

Что будет с теми чиновниками, которые не сдали экзамен? Такие лица могут в течение 4 месяцев пересдать экзамен. За это время человек сможет подтянуть свои знания и получить на экзамене лучший результат.

Добавим, что на протяжении августа примерно 12 тысяч претендентов могут сдать экзамен на знание украинского языка.

Как классифицируют уровни украинского языка в сертификате и кто должен сдавать экзамен – читайте в статье.

Как зарегистрироваться на участие в языковом экзамене