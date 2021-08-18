Сколько чиновников проверили знания на экзамене
Экзамен начали проводить с 16 июля 2021 года. За первую неделю – 1 228 человек, за вторую – 1 660 человек, за третью – 1 878 человек, за четвертую – 2 886 человек.
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Как проходит экзамен? В экзамене на уровень владения украинским присутствуют 4 части:
- "Культура речи" (тесты).
- "Чтение" (тесты).
- "Письмо" (одно задание открытого типа – необходимо прослушать аудиозапись, написать перевод услышанного текста и выразить свое отношение к теме).
- "Говорение" (монолог с экзаменатором).
Время, отведенное для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком, составляет 30 минут (хотя сначала давали 2 часа).
Добавим, что тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальную часть работы – экзаменаторы. Это обеспечивает прозрачность экзамена. Окончательные результаты экзамена своим решением устанавливает Комиссия в течение 15 календарных дней.
Какой уровень украинского языка у госслужащих
В течение первого месяца проверки уже 3 412 человек получили сертификаты об уровне владения государственным языком:
- государственные сертификаты уровня А1 – никого;
- уровня А2 – 3 человека;
- уровня В1 – 29 человек;
- уровня В2 – 240 человек;
- уровня С1 – 1 075 человек;
- уровня С2 – 2 065 человек.
Сколько чиновников не сдали экзамен по владению государственным языком? Процент тех лиц, которые экзамен не сдали, не превышает 2% (около 70 человек).
Что будет с теми чиновниками, которые не сдали экзамен? Такие лица могут в течение 4 месяцев пересдать экзамен. За это время человек сможет подтянуть свои знания и получить на экзамене лучший результат.
Добавим, что на протяжении августа примерно 12 тысяч претендентов могут сдать экзамен на знание украинского языка.
Как зарегистрироваться на участие в языковом экзамене
- Откройте сайт exam.mova.gov.ua.
- Авторизуйтесь в системе, нажав кнопку "Авторизоваться через id.gov.ua".
- Если вы авторизируетесь в системе впервые, укажите свой электронный адрес.
- После авторизации нажмите на ссылку "Все экзамены" в верхней строке меню. Вы увидите доступные для сдачи экзамены.
- Выберите нужный: для выполнения служебных обязанностей или для получения гражданства. Нажмите на выбранный экзамен.
- На странице экзамена нажмите на кнопку "Подать заявление на экзамен".
- Выберите область и центр сдачи экзамена. После этого нажмите на поле "Выберите дату".
- Обратите внимание! В календаре будут активными только те даты, на которые в выбранном центре есть свободные места, иначе вы увидите сообщение, что свободных мест в центре нет. Если свободные места есть, то надо нажать на доступную дату.
- Выберите нужный промежуток времени.
- Если вам нужны специальные условия для сдачи экзамена, поставьте соответствующую отметку (это предназначено только для людей с инвалидностью).
- Нажмите кнопку "Подать заявление".
- Вверху в меню "Заявления на экзамены" вы увидите поданное заявление.