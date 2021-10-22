Сколько человек вступило в профтехи в 2021 году и какие направления выбирают чаще всего

В МОН отметили, что в последние годы растет тенденция количества поступающих в профтехи. Так, набор абитуриентов за два года увеличился почти на 10%.

Во время брифинга МОН по результатам вступительной кампании в 2021 году заместитель министра образования Игорь Гарбарук рассказал, что в 2021 году выделили 113 тысяч бюджетных мест для обучения в профтехах.

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Сколько человек поступило в профтехи

По данным МОН, зачислили в этом году более 105 тысяч абитуриентов. Из них:

95 тысяч человек поступили по региональным заказам

почти 10 тысяч – по государственному заказу.

По профессиям общегосударственного значения были отнесены более 4,6 тысячи поступающих в Профтех.

Наибольшее количество поступающих в профтехи в 2021 году – во Львовской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Винницкой областях.

Какие профессии выбирают чаще всего

Рейтинг самых популярных профессий в профтехи, которые выбирают абитуриенты с 2011 года:

повар,

водитель,

кондитер,

слесарь,

сварщик.

Увеличение стипендии для студентов профтехов

Игорь Гарбарук добавил, что с 1 января 2022 студенты профтехов будут получать большую стипендию. Так, размер минимальной академической стипендии увеличится с 490 до 1250 гривен в месяц.

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