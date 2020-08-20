Педагоги требуют от МОН четких разъяснений, как будет происходить обучение с 1 сентября. Ведь школы должны открыться меньше, чем за две недели, однако Минобразования до сих пор не предоставило конкретных методик и разъяснений организации обучения.

Как написал бывший глава УЦОКО Игорь Ликарчук в фейсбуке, накануне нового учебного года педагоги должны получить четкие и конкретные рекомендации относительно того, как организовать смешанное обучение.

Интересно Как обучать учеников во время пандемии: подробная инструкция от МОН

По его словам, в новом году в школах точно не будет "чистого" традиционного и "чистого" дистанционного обучения. Он считает: обязательно будет смешанное обучение, но наше образование к нему не готово.

Ликарчук назвал лучший вариант смешанного обучения – когда во время карантина ученики посещают школу только для того, чтобы получить от учителя объяснения нового материала и для оценки усвоенного. Все остальное – изучение, обобщение, систематизация, консультирование происходит дистанционно.

Однако МОН конкретных рекомендаций до сих пор не предоставило. Поэтому Департамент образования и науки Киева направил в министерство письмо с просьбой разработать и предоставить ориентировочные модели организации образовательного процесса.

В частности, педагогов интересует, чем должны отличаться модели организации обучения во время разных уровней эпидемической ситуации.

Какие моменты педагоги просят разъяснить у МОН:

сколько будут длиться уроки , которые будут проходить в режиме онлайн. А также каким будет их количество в течение учебного дня и недели с учетом возраста учащихся;

, которые будут проходить в режиме онлайн. А также каким будет их количество в течение учебного дня и недели с учетом возраста учащихся; будет ли введено смешанное обучение и дано его нормативное определение;

будут ли руководители школ иметь право менять режим работы в рамках форм обучения и с целью оптимизации использования фонда заработной платы;

в рамках форм обучения и с целью оптимизации использования фонда заработной платы; как будет оплачиваться работа педагогов, работающих по дистанционной и смешанной формам обучения.

С этими и другими вопросами можно ознакомиться в письме по ссылке.

Добавим, что Департамент образования и науки Киева также попросит Кабмин предоставить системе образования целевую субвенцию из государственного бюджета на зарплаты учителям при вынужденном делении классов на группы и организации дополнительного обучения с учащимися.