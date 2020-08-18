Государственный заказ в медицинских вузах на новый учебный год составляет около 4,5 тысячи мест. В частности, по трем направлениям – "медицина", "стоматология" и "педиатрия".

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает 24 канал.

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По его словам, Минздрав также планирует нововведения, в частности, новый порядок обучения в интернатуре. То есть интерны будут стажироваться только в лучших ведущих учреждениях здравоохранения.

Кроме того, в 2020 году медицинские вузы получили 4464 бюджетных мест. Так, увеличилось количество госзаказов на такие направления: "медицина" – 4 тысячи мест, "стоматология" – 78 мест, "педиатрия" – 312 мест.

Степанов рассказал, что каждый год медицинские учреждения высшего образования выпускают около 11 тысяч будущих работников. Потом они пойдут в интернатуру, после чего станут врачами в конкретной специальности.

К слову, Максим Степанов отметил, что в 2019 году медицинские учреждения высшего образования не выполнили план приема на обучение. Они недобрали почти тысячу абитуриентов.