В 2020-2021 учебном году в украинских вузах есть более 84 тысяч бюджетных мест по образовательной степени "Бакалавр", а это на почти 6% больше, чем было в 2019 году. А объем госзаказов на магистра на основе диплома бакалавра составляет в этом году 45 тысяч мест.

Гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров заявил, что в 2020 году увеличилось количество выпускников 11-х классов на 11% (если сравнивать с 2019 годом), поэтому и увеличились и бюджетные места для поступления на бакалавров и магистров, говорится на сайте МОН.

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Количество бюджетных мест на подготовку бакалавров в государственных вузах увеличено, в частности, на такие специальности, как:

Информационные технологии – на 39,9%;

Механическая инженерия – на 13,3%;

Электрическая инженерия – на 11,6%;

Производство и технологии – на 11,1%;

Гуманитарные науки – на 10,8%;

Химическая и биоинженерия – на 10%;

Электроника и телекоммуникации – на 10%;

Аграрные науки и продовольствие – на 9,1%;

Математика и статистика – на 8,8%.

Однако пришлось уменьшить объем государственного заказа для бакалавров на те специальности, количество выпускников которых на рынке труда сейчас достаточное. Отдельно:

Сфера обслуживания – на 47,4%:

Журналистика – на 30,3%;

Управление и администрирование – на 24,0%;

Право – на 17,6%;

Социальные и поведенческие науки – на 11,6%;

Международные отношения – на 6,3%.

За степенью "Магистр" на основе полного общего среднего образования количество бюджетных мест составляет около 6 тысяч мест (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления). Кроме того, в 2020 году на аспирантуру и докторантуру государственный заказ составляет 4 288 и 431 мест соответственно.

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