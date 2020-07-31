Сколько бюджетных мест будет в вузах на 2020-2021 учебный год: данные МОН
В 2020-2021 учебном году в украинских вузах есть более 84 тысяч бюджетных мест по образовательной степени "Бакалавр", а это на почти 6% больше, чем было в 2019 году. А объем госзаказов на магистра на основе диплома бакалавра составляет в этом году 45 тысяч мест.
Гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров заявил, что в 2020 году увеличилось количество выпускников 11-х классов на 11% (если сравнивать с 2019 годом), поэтому и увеличились и бюджетные места для поступления на бакалавров и магистров, говорится на сайте МОН.
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Количество бюджетных мест на подготовку бакалавров в государственных вузах увеличено, в частности, на такие специальности, как:
- Информационные технологии – на 39,9%;
- Механическая инженерия – на 13,3%;
- Электрическая инженерия – на 11,6%;
- Производство и технологии – на 11,1%;
- Гуманитарные науки – на 10,8%;
- Химическая и биоинженерия – на 10%;
- Электроника и телекоммуникации – на 10%;
- Аграрные науки и продовольствие – на 9,1%;
- Математика и статистика – на 8,8%.
Однако пришлось уменьшить объем государственного заказа для бакалавров на те специальности, количество выпускников которых на рынке труда сейчас достаточное. Отдельно:
- Сфера обслуживания – на 47,4%:
- Журналистика – на 30,3%;
- Управление и администрирование – на 24,0%;
- Право – на 17,6%;
- Социальные и поведенческие науки – на 11,6%;
- Международные отношения – на 6,3%.
За степенью "Магистр" на основе полного общего среднего образования количество бюджетных мест составляет около 6 тысяч мест (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления). Кроме того, в 2020 году на аспирантуру и докторантуру государственный заказ составляет 4 288 и 431 мест соответственно.
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Отметим, что регистрация электронных кабинетов для подачи заявлений на поступление в вузы начнется 1 августа в 10:00.в