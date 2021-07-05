Поступление-2021: сколько абитуриентов создали е-кабинеты и конечный срок подачи документов
Источник:Министерство образования и науки Украины
В Украине началась вступительная кампания для абитуриентов. Они уже сдали ВНО и начали регистрировать свои данные для подачи документов в вузы. Так, за первые четыре дня поступающие уже создали более 92 тысяч е-кабинетов.
С 1 июля продолжается регистрация электронных кабинетов поступающих в колледжи, техникумы и университеты. Только за первые сутки зарегистрировались 38 тысяч человек. А уже по состоянию на утро 5 июля создано более 92 тысяч е-кабинетов.
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Несмотря на нагрузку из-за массового посещения в первые дни регистрации, сайт Вступительной кампании функционирует в привычном режиме.
Сколько поступающих зарегистрировали е-кабинеты:
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для поступления на бакалавра после школы – активировано более 87 тысяч кабинетов,
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для поступления на магистратуру после бакалавриата – активировано 146 кабинетов,
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для поступления на бакалавриат после окончания колледжа или техникума – активировано более 4 тысяч кабинетов.
Отметим, что после регистрации активировать кабинет нужно в течение часа. Если это не будет сделано, то поступающему нужно будет регистрировать кабинет снова.
Как зарегистрировать е-кабинет абитуриента
Поступающие в 2021 году подают заявления для поступления в вузы онлайн через электронные кабинеты, куда абитуриенты должны загрузить свои данные.
Для регистрации электронного кабинета абитуриенту нужно внести следующие данные:
- один из сертификатов ВНО – номер, пин-код и год получения (данные других сертификатов надо будет добавить в е-кабинет уже после регистрации);
- свидетельство о полном общем среднем образовании (аттестат об окончании школы) – серию, номер и средний балл приложения.
В МОН говорят, что электронные кабинеты абитуриентов будут работать до 30 сентября, но зарегистрировать кабинет и загрузить необходимые документы нужно до 16 июля (это последний день подачи документов в вузы).
Сроки вступительной кампании в 2021 году
- с 1 июля – регистрация электронных кабинетов;
- с 1 по 13 июля – сдача вступительных экзаменов и творческих конкурсов на бюджет и контракт, а 14 – 23 июля – только контракт.
- с 14 июля – прием заявлений и документов на поступление;
- до 16 июля – прием для тех, кто поступает по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам;
- до 23 июля – прием по результатам ВНО, вступительным экзаменам и творческим конкурсам, если они были сданы с 1 по 13 июля;
- 17 – 19 июля – собеседования;
- до 28 июля – обнародование рейтинговых списков;
- до 2 августа (18:00) – подача оригиналов документов;
- 9 августа – зачисление на бюджет.