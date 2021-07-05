С 1 июля продолжается регистрация электронных кабинетов поступающих в колледжи, техникумы и университеты. Только за первые сутки зарегистрировались 38 тысяч человек. А уже по состоянию на утро 5 июля создано более 92 тысяч е-кабинетов.

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Несмотря на нагрузку из-за массового посещения в первые дни регистрации, сайт Вступительной кампании функционирует в привычном режиме.

Сколько поступающих зарегистрировали е-кабинеты:

для поступления на бакалавра после школы – активировано более 87 тысяч кабинетов,

для поступления на магистратуру после бакалавриата – активировано 146 кабинетов,

для поступления на бакалавриат после окончания колледжа или техникума – активировано более 4 тысяч кабинетов.

Отметим, что после регистрации активировать кабинет нужно в течение часа. Если это не будет сделано, то поступающему нужно будет регистрировать кабинет снова.

Как зарегистрировать е-кабинет абитуриента

Поступающие в 2021 году подают заявления для поступления в вузы онлайн через электронные кабинеты, куда абитуриенты должны загрузить свои данные.

Для регистрации электронного кабинета абитуриенту нужно внести следующие данные:

один из сертификатов ВНО – номер, пин-код и год получения (данные других сертификатов надо будет добавить в е-кабинет уже после регистрации);

свидетельство о полном общем среднем образовании (аттестат об окончании школы) – серию, номер и средний балл приложения.

Внимание! Во время регистрации электронного кабинета запрещено использовать е-адреса заблокированных в Украине сервисов, например, mail.ru, yandex.ru и тому подобное.

В МОН говорят, что электронные кабинеты абитуриентов будут работать до 30 сентября, но зарегистрировать кабинет и загрузить необходимые документы нужно до 16 июля (это последний день подачи документов в вузы).

Сроки вступительной кампании в 2021 году