11 сентября 2020 года завершилось зачисление поступающих в магистратуру на бюджет на базе бакалавра. Так, государственные места получили более 35 тысяч поступающих в магистратуру в разные вузы Украины.

Наибольшее количество поступающих-магистров вступило в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – почти полторы тысячи абитуриентов, передает пресс-служба МОН.

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Также в десятку лидеров вошли университеты из Киева, Львова, Харькова, Запорожья и Тернополя.

На какие специальности чаще всего вступали в магистратуру? В лидерах специальностей по количеству зачисленных на бюджет магистров такие направления "Среднее образование" (4066 абитуриентов), "Компьютерные науки" (1691 абитуриент) и "Электроэнергетика" (1266 абитуриентов).

Сколько абитуриентов прошли на бюджет в магистратуру в вузы:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 1472; Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 1335; Национальный университет "Львовская политехника" – 1083; Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1038; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 923; Национальный авиационный университет – 918; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 881; Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова – 617; Тернопольский национальный экономический университет – 563; Национальный университет "Запорожская политехника" – 559.

К слову, на бакалавра на бюджет в вожделенные вузы вступили более 49 тысяч абитуриентов, а это 79,2% из всех абитуриентов. МОН сформировало десятку самых популярных заведений по количеству поданных заявлений, а также самые популярные специальности в 2020 году. Об этом – читайте по ссылке.