Правительство хочет решить проблемные вопросы школьных учебников: ищут экспертов
После ряда скандалов со школьными учебниками за это дело взялось Министерство образования и науки. Сейчас ищут команду экспертов, которые проведут детальный анализ школьной литературы.
Прием анкет и документов от кандидатов продлится до 15 января 2021 года, сообщает Министерство образования и науки.
Интересно Фото военных с советским оружием, а автор – подставное лицо: скандал с учебником 10 класса
Кто может подаваться на конкурс:
- научные,
- научно-педагогические,
- педагогические работники,
- преподаватели,
- методисты,
- переводоведы,
- переводчики,
- психологи,
- специалисты в области информационных технологий,
- представители институтов гражданского общества.
Важно также, что у кандидатов должно быть высшее образование и научная степень, а также опыт педагогической или научной работы, навыки проведения экспертизы.
Зато запретят входить авторам учебников, представителям их издателей, а также другим людям, которые имеют конфликт интересов.
Коротко о проблеме с учебниками
- В последние месяцы произошло сразу несколько скандалов с украинскими учебниками. Например, в некоторых даже находили скрытую рекламу украинских брендов
- Но наиболее скандальной была история с учебником "Защита Отечества" за 10 класс. Автор никоим образом не упомянул о российской агрессии, а на одном из фото российских военных выдали за украинских.
- В учебнике истории рассказывали, что Киев основан в 19 веке, а Софийский собор и Киево-Печерская лавра – памятники тех времен.
- В учебнике "Основы семьи" для 10-11 классов контрацепции назвали неэтичным и противоречащим природе семьи. Там также критикуют половые отношения до брака и подчеркивают, что мама в основном занимается домашними делами и "предназначение женщины – давать и оберегать жизнь".
- В рабочей тетради начальных классов по предмету "Я исследую мир" рядом с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой поставили фото звезд Надежды Дорофеевой и Монатика.
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