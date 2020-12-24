После ряда скандалов со школьными учебниками за это дело взялось Министерство образования и науки. Сейчас ищут команду экспертов, которые проведут детальный анализ школьной литературы.

Прием анкет и документов от кандидатов продлится до 15 января 2021 года, сообщает Министерство образования и науки.

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Кто может подаваться на конкурс:

научные,

научно-педагогические,

педагогические работники,

преподаватели,

методисты,

переводоведы,

переводчики,

психологи,

специалисты в области информационных технологий,

представители институтов гражданского общества.

Важно также, что у кандидатов должно быть высшее образование и научная степень, а также опыт педагогической или научной работы, навыки проведения экспертизы.

Зато запретят входить авторам учебников, представителям их издателей, а также другим людям, которые имеют конфликт интересов.

Коротко о проблеме с учебниками