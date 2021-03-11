Редакция 24 канала подготовила главные новости в образовании этой недели – с 8 по 12 марта. Так, читайте в материале об онлайн-обучении и преждевременных весенних каникулах, а также – о скандалах и курьезах в учебных заведениях.

Онлайн-обучение в школе

Из-за увеличения количества больных коронавирусом школы в некоторых областях уже закрылись на карантин и проводят дистанционное обучение или отправили детей на каникулы.

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В каких областях Украины ученики учатся онлайн:

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске полностью закрыли детские сады. Однако, по словам мэра города Руслана Марцинкива, сделают дежурные садики, чтобы родители могли оставить детей на время.

В то же время школы с 1 марта полностью перешли на дистанционное обучение. Когда возобновится очное обучение – пока неизвестно.

Житомир

В Житомире все садики работают и ученики 1 – 4 классов будут учиться по очной форме обучения. В то же время ученики старших классов (5 – 11) обучаются дистанционно.

Однако в некоторых общинах области начали закрывать и детсады и начальную школу. Речь идет о заведениях в Бердичеве и Чудновской, Новоград-Волынской и Емильчинской общинах. Некоторые школы даже установили каникулы.

Черновцы

В Черновицкой области тоже закрыли некоторые садики и школы. Так, из 383 садиков работают 260 (68%), которые посещают 11 390 детей.

В то же время школы в Черновицкой области сейчас работают так:

онлайн-обучение – 386 (98%), а это более 100 тысяч учеников;

на каникулах – 9 (2%), а это 2 808 учеников.

Винница

В Винницкой области для всех учащихся школ, включая 1 – 4 классы, ввели дистанционную форму обучения с 2 марта на неделю. А уже с 9 марта школьники ушли на каникулы.

Закарпатье

На Закарпатье с 2 по 15 марта приостановили образовательный процесс в школах и садиках Хустской общины.

Также онлайн учатся ученики в школах Великобычковской и Тячевской общин. В Ужгороде также дистанционное обучение.

Одесса

В городе с 15 по 19 марта ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно. По словам директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич, такое решение приняли из-за резкого увеличения количества заболеваний COVID-19 среди детей.

Так, начальная школа будет работать с 15 по 19 марта очно, а ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно, а потом будет неделя каникул (с 22 по 28 марта).

Полтава

Из-за коронавируса во многих садиках и школах Полтавщины дети учатся онлайн. В заведениях ввели дистанционное обучение из-за того, что COVID-19 заболели ученики и педагоги. Иногда закрывали только отдельные группы или классы.

Весенние каникулы для учеников

В Министерстве образования и науки отметили, что школы могут самостоятельно корректировать даты каникул в период пандемии коронавируса. В частности, можно изменять даты отдыха и назначать дополнительный карантин или каникулы.



Когда будут отдыхать школьники / Инфографика 24 канала

Интересно, что некоторые школы передвинули каникулы и уже отправили детей на отдых. Но в целом большинство школ введет весенние каникулы с 22 по 28 марта.

Вместе с тем весенние каникулы для учеников будут проходить с 9 по 14 марта в 6 школах Киевской области:

Калиновской общине;

Дымерской общине;

Немишаевской общине;

Березанской общине.

Еще в 47 общинах Киевщины каникулы пройдут запланировано с 22 по 28 марта. А в остальных 15 общинах – с 29 марта по 4 апреля 2021 года.

В каких случаях могут закрывать школы

Ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников; Если в городе красная зона карантина (но ученики 1 – 4 классов смогут продолжить очное обучение); Также в школах запрещено проводить спектакли, праздники, концерты с участием более чем одного класса и в присутствии зрителей.

Скандалы в школах и садиках

Запретили играть: в садике унизили девочку, потому что ее родители не скинулись на подарок

В садике Черновцов девочку специально наказали на 8 Марта, из-за отказа родителей сдавать деньги на празднование. Ее посадили отдельно за парту в то время, как другие дети играли новыми игрушками.

В то же время 5-летняя Марина Лесько, которую не поздравили в садике, получила подарок от президента Владимира Зеленского. Он передал ей поздравления и игрушки.

В Киеве могут уволить учителя из-за конфликта с отцом ученика

В лицее №157 в Киеве возник скандал между учителем и отцом одного из учеников. Из-за конфликта учителя хотят уволить, хотя ученики поддерживают педагога.

Так, классный руководитель Сергей Берендеев не разрешил ученикам 11 класса уйти с урока английского на тренировку вальса. Из-за этого отец пожаловался на учителя и сказал ему платить штраф.

Впоследствии меня вызвали повторно и предложили должность завуча по воспитательной работе в обмен на мое извинение перед отцом,

– рассказывает Берендеев.

По его словам, после того, как он отказался, ему намекнули, что у него будут неприятности, а на следующий день Дорошенко уже назначил 11 классу нового руководителя.

В Киеве в садике мальчиков наказывают за то, что они писают стоя

В Киеве на Троещине возник скандал в детском саду № 165 "Забава". Родители утверждают, что воспитатели наказывают мальчиков, которые писают стоя, а также бьют детей и запирают их в кладовке.

Директор школы выдала себе 9 премий

На Ровненщине суд оштрафовал директора школы, которая премировала себя девять раз. Также женщина получала надбавки за напряженность работы. Общая сумма премий и надбавок составила почти 50 тысяч гривен.

Во время заседания суда она признала свою вину и сообщила, что возместила причиненный ущерб. Ее еще оштрафовали на 3 400 гривен.

Курьезы в учебных заведениях

В Киеве в Государственном университете телекоммуникаций 8 марта торжественно открыли женский туалет. Во время действа перерезали ленту и зачитали приветственное стихотворение. На мероприятии было много людей.

В университете торжественно открыли женский туалет: смотрите видео

Из-за таких действий работников университета языковой омбудсмен Тарас Креминь подготовил обращение в Министерство образования с требованием провести служебное расследование.

В то же время в вузе отметили, что не видят в этом ничего преступного. В частности, заявили, что они улучшают санитарно-гигиенические нормы. А новой уборной будут пользоваться студенты заведения и это улучшит условия обучения.

Другие новости в сфере образования

Выборы ректора в КНУ им. Шевченко

Почему в КНУ до сих пор не выбрали ректора? Первый тур выборов ректора вуза состоялся 25 ноября 2020 года. Тогда на должность ректора претендовали 10 кандидатов.

Наибольшее количество голосов по результатам первого тура набрали проректор КНУ Владимир Бугров (42,75%) и директор научно-учебного института геологии Сергей Выжва (7%).

Второй тур выборов ректора вуза состоялся 4 декабря. Тогда за Владимира Бугрова голоса отдали 47,59% избирателей, за Сергея Выжву – 11,65%. И поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ректора не избрали.

Поэтому, новые выборы ректора назначили на 17 марта 2021 года.

Кто баллотируется на должность ректора КНУ:

Болтивец Сергей – доктор психологических наук, профессор;

Литвин Владимир – доктор исторических наук, профессор;

Бугров Владимир – кандидат философских наук, профессор;

Выжва Сергей – доктор геологических наук, профессор;

Чудовская Ирина – доктор социологических наук, профессор;

Рожко Александр – доктор экономических наук, доцент.

К слову, бывший спикер Верховной Рады и соратник Кучмы Владимир Литвин заявил, что готов возглавить Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Его тоже можно увидеть в списке кандидатов на должность.

Новая схема обеспечения школ учебниками

Министр образования Сергей Шкарлет рассказал о проблемах качества школьной литературы. В частности, вспомнил скандалы из-за несоответствия в учебниках, в частности лечебной соды или глинтвейна для разогрева.

Поэтому теперь школы будут обеспечивать учебниками по новой схеме. Что изменится – читайте в материале.

Скандалы со школьными учебниками