Журналисты 24 канала собрали все актуальные и важные новости об обучении во время карантина и скандалы в школах. Читайте все главные события, которые произошли за эту неделю – с 16 по 20 ноября – в сфере украинского образования.

Обучение во время карантина

Несмотря на пандемию и стремительное увеличение количества больных коронавирусом, украинские школьники продолжают учиться в учебных заведениях, сообщает 24 канал.

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Почему школы во время карантина работают в привычном режиме? Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья Михаил Радуцкий заверил, что в украинских школах немного учеников и учителей болеют менее 1% учеников и работников заведений, поэтому дети пока продолжают учиться, и изменений не планируется.

Ситуация с коронавирусом в Киеве: по состоянию на 19 ноября в Киеве закрыты на карантин семь школ (по одной школе в Дарницком, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах и три школы в Деснянском) из-за выявления коронавируса у учителей.

Всего в Киеве болеют коронавирусом 1029 школьников и 712 педагогов. Кроме того, В Киеве отменили проведение второго этапа ученических олимпиад из-за увеличения больных коронавирусом. А третий этап будет проходить в онлайн-режиме.



Рекомендации Минздрава по обучению / инфографика 24 канала

Какие города возобновили очное обучение в школах? В Украине ввели общенациональный карантин, поэтому теперь не действуют зоны разделения. Поэтому многие регионы решили с 16 ноября возобновить очное обучение.

В частности, все ученики отправились в классы на этой неделе в таких городах: Харьков, Канев, Запорожье, Сумы и Житомир. Зато в большинстве городов ученики начальных классов и дошкольники будут посещать обучение очно, а ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно.

Добавим, что правительство назвало условия для закрытия садов и школ:

запрещается посещение садов, школ и учреждений внешкольного образования только в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с больными находится более 50% учащихся и персонала заведения.

запрещается посещать учебные заведения группами более 20 человек.

Зарплаты учителей

В 2021 году учителям повысят зарплату, однако старая система оплаты труда сохранится и в дальнейшем. Так, с января следующего года размеры ставок зарплаты работников образования и науки увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%. В то же время в МОН отметили, что зарплаты учителей с 1 сентября года уже выросли на 5,8%.

Как рассчитать зарплату для учителя? Система оплаты труда предусматривает размер первого тарифного разряда, умноженный на коэффициент тарифного разряда, плюс надбавки.

В проекте госбюджета предусмотрено, что должностной оклад работника первого тарифного разряда в 2021 году будет меняться дважды: с 1 января – на 2 670 гривен и с 1 июля – 2 893 гривен.

Зарплата учителей изменится так:

зарплата молодого учителя

Зарплата учителя без категории и стажа работы составляет более 4 тысяч гривен. Однако, уже с января уровень зарплаты повысится до 4 тысяч 859 гривен, а с июля 2021 года – до 5 тысяч 265 гривен.

зарплата учителя I категории

Сейчас зарплата таких учителей составляет около 5 тысяч гривен. С января следующего года он должен увеличится до 6 тысяч, а с июля 2021 года – до 6 тысяч 567 гривен.

зарплата учителя высшей категории

Такие учителя сейчас имеют около 5,4 тысячи гривен. С января 2021 года он составит почти 6,5 тысячи, а с июля 2021 года – 7 тысяч гривен.



Зарплаты учителей в 2021 году / инфографика МОН

Также во времена пандемии учителя столкнулись с большей нагрузкой, а некоторые из них должны проводить уроки дистанционно, поэтому за это тоже будут платить. Работникам школ, которые переведены на дистанционное обучение, выплачивается заработная плата на общих основаниях:

сохраняются доплаты за проверку учебных работ учащихся;

сохраняются доплаты за работу в инклюзивных классах (группах);

добавят надбавки за сложность, напряженность в работе;

добавят надбавки за увеличение объема выполняемых работ;

будут другие доплаты и надбавки в соответствии с законодательством.

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Скандалы в школах

Глинтвейн для третьеклассников

В учебнике "Я исследую мир" для третьего класса в одной из задач упоминается алкогольный напиток глинтвейн. Это возмутило директора школы, поэтому он обратился в Минобразования.

В упражнении говорится о том, что ученик Игорь замерз на вершине горы, а его подруга Лиза предложила сыграться глинтвейном. Надо посоветовать, как поступить ученику.

Лечебная сода в учебнике по химии

В украинском учебнике по химии написали, что сода обладает профилактическими и лечебными свойствами при лечении рака. Известно, что информацию взяли с сайта Всеукраинской ассоциации пенсионеров.

Так, в тексте со страниц учебника говорится о том, что водный раствор соды нужно пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчение кашля во время простуды" и при других заболеваниях. Но эксперты выступают против такой нетрадиционной медицины.



Фото с фейсбук страницы Инны Доминой

Ученик издевался над учительницей

В селе Борщевка на Тернопольщине жертвой буллинга от ученика стала учительница украинского языка и литературы. Ее уроки часто срывал восьмиклассник, который оскорблял и злословил на учительницу. Кроме того, подросток не реагировал на замечания педагога или директора школы.

Ученик использовал нецензурные слова и психологически оказывал давление на учительницу. В полиции уже составили протокол на мать правонарушителя. Если вину ученика докажут, то родители должны будут уплатить штраф в размере 1700 гривен.

Новости в сфере высшего образования

Студентам, обучающимся на медицинских специальностях, планируют снизить пороговые баллы для прохождения экзамена "Крок-1", который составляется после третьего курса. Если сейчас сертификаты выдают тем, кто сдал экзамен на 60,5, то с новым приказом его будут выдавать и тем, кто сдал на 55,5-60,4.

А офицеров в Украине будут готовить по новой системе профессионального военного образования. В Минобороны рассказали, что все поступающие обязательно будут проходить тестирование для определения уровня английского языка.

Кроме того, в 2020 году уменьшился спрос на обучение в магистратуре. А все из-за того, что в Украине ввели для поступления после бакалавриата обязательный экзамен по иностранному языку.

Ведь если раньше этот экзамен касался отдельных специальностей, то теперь он на подавляющем большинстве, а в следующем году он будет единственным вступительным экзаменом на все специальности.

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По состоянию на начало 2020 года в украинских вузах обучалось 80 тысяч иностранцев. Интересно, что за более чем 5 лет обучения иностранные студенты принесли Украине около 3 миллиардов долларов за 5 лет обучения.

К примеру, Средняя стоимость обучения составляет 4,3 тысячи долларов в год для одного студента. Для других специальностей - 2 тысячи долларов США. Больше – читайте здесь.

Интересные образовательные новости недели

В Украине во вторник, 17 ноября, праздновали День студента. Этот праздник объединяет молодежь, которая учится в разных уголках мира. Читайте историю праздника – в материале.

Украина в 2020 году поднялась в мировом рейтинге владения английским языком на пять пунктов и теперь располагается среди стран со средним уровнем. Сейчас она занимает 44 место из 100 стран. Так, около 63% взрослых украинцев владеет английским языком.

Также В Киеве презентовали пособие "История Крыма и крымскотатарского народа". Интересно, что он напечатан на двух языках – украинском и крымскотатарском.

Министерство образования и науки вместе с ЮНИСЕФ предлагает учителям провести "самый большой урок в мире" о правах ребенка. Кроме того, за участие можно будет выиграть подарки. Все детали и материалы – можно найти здесь.