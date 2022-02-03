Скандальные выборы в Могилянке

Как сообщал 24 канал, НУ "Киево-Могилянская академия" провела выборы президента вуза, где победу одержал Сергей Квит. Однако во время голосования зафиксировали нарушения.

Важно "Политическая месть": реакция педагогов и чиновников на непризнание МОН выборов в Могилянке

Стало известно, что в помещение, где располагался избирательный участок, ворвались неизвестные люди в масках. Один ящик они облили зеленкой, а другой похитили. Впоследствии похищенный ящик нашли и вернули, а бюллетени из него признали действительными.



Виборы президента в Киево-Могилянской академии / Фото Сергея Квита

На сайте вуза 28 января обнародовали сообщение, что по результатам голосования экс-министр образования и науки и экспрезидент НаУКМА Сергей Квит получил 235 голосов (52,80%), а и. о. президента вуза Александра Гуменная – 191 голос.

Однако МОН не признало результаты голосования и объявило новый конкурс на избрание главы вуза.

Как министр, как бывший ректор, я точно не признаю эти выборы. Более того, будет приказ о проведении повторных выборов. Пусть выбирает коллектив (Могилянки – 24 канал), но честно, прозрачно, без нарушения процедуры, без украденных ящиков и тому подобное,

– заявил Шкарлет.

Эксперты отмечают, что Минобразования отказалось признавать результаты голосования, несмотря на то, что их подтвердил Оргкомитет, избирательная комиссия и все студенческое самоуправление.

Поэтому студенты Киево-Могилянской академии объявили бессрочную забастовку из-за такого решения Минобразования. В частности, они не будут посещать пары с 3 февраля. А уже в пятницу, 4 февраля, студенты инициировали протест под лозунгом "Министр временный, Могилянка – вечная!".

Студенты Могилянки потребуют:

отставки министра образования Сергея Шкарлета;

подписания контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом;

автономии украинских университетов.

Добавим, что украинцы также запустили флешмоб #savemohylyanka в ответ на "беспредел министерства". Они требуют, чтобы министр образования и науки Сергей Шкарлет подписал контракт с победителем Сергеем Квитом.



Сергей Квит победил в выборах президента / Фото с его фейсбук-страницы

Справка! Сергей Квит – доктор филологических наук, общественный деятель и журналист, который, находясь на должности главы Киево-Могилянки, стал активным борцом с министром времен Януковича Дмитрием Табачником. После Майдана он сам стал руководителем Минобразования, и возглавлял его около года.



Также Квит возглавлял Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, что в октябре 2020 года признало нынешнего министра образования Сергея Шкарлета плагиатором. В 2021 его снова избрали главой НАЗЯВО.

Где школы перешли на новое меню

Сейчас новым меню пользуются уже более 13 тысяч школ Украины, что составляет 96,6% от общего количества. На финальном этапе процесс внедрения нового школьного меню идет в 5 областях.

Уровень перехода в них выглядит следующим образом:

Закарпатская область – 70,6% заведений;

Запорожская область – 86,4%;

Львовская область – 84,3%;

Николаевская область – 89,2%;

Херсонская область – 96,4%.

В остальных 19 областях 100% школ уже перешли на новое меню. Кроме того, сейчас в школах Украины в целом обновлено почти 3800 пищеблоков.

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Специалисты назвали этапы перехода школ на новое меню:

Первый шаг – когда школа приобщается к проекту, получает новое оборудование для пищеблоков, модернизацию столовых.

Следующий шаг – разработка новых рецептур с полезными продуктами и с учетом пожеланий учащихся и коллективов школ.

В МОН считают, что основная задача реформы школьного питания – формирование здорового образа жизни на основании правильных пищевых привычек, которые ребенок несет в семью.



Блюда меню для школ от Евгения Клопотенко / Инфографика 24 канала

Что известно о новом питании в школах

С 1 января украинские школы



Отныне примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. А картошку как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю.



Мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) надо как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.



Завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов.



Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи. А питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды.



Однако обновленное питание понравилось не всем. Родители возмущаются малыми порциями и высокими ценами, говорят, что детям дают несоленую пищу и несладкие напитки, которые дети отказываются есть. Детали – читайте С 1 января украинские школы перешли на обновленное меню , которое разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Куратором проекта является первая леди Елена Зеленская.Отныне примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. А картошку как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю.Мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) надо как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.Завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов.Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи. А питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды.Однако обновленное питание понравилось не всем. Родители возмущаются малыми порциями и высокими ценами, говорят, что детям дают несоленую пищу и несладкие напитки, которые дети отказываются есть. Детали – читайте в статье.

Добавим, что в МОН заявили, что школы не ограничиваются одним конкретным меню и могут не привязываться к рецептам Клопотенко. В частности, школьные кухни могут самостоятельно разрабатывать рецепты и технологические карточки.

Напомним, что школы сейчас находятся на дистанционном обучении из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. МОН 26 января рекомендовало школам, колледжам и вузам перейти на онлайн-обучение минимум на две недели.

Где школы перешли на онлайн-обучение:

Львов

Ивано-Франковск

Днепр

Одесса

Полтава

Николаев

Хмельницкий

Херсон

Черновцы

Сумы

Тернополь

Чернигов

Ровно

Волынь

Закарпатье

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И хотя начальные школы даже в красной зоне могут работать очно, в некоторых городах даже учеников 1 – 4 классов перевели на онлайн-обучение.

Какие области отправили учеников начальных классов на онлайн-обучение:

Сумы

Ровно

Херсон

Одесса

Львов

Черновцы

Житомир

Кременчуг

К слову, школы в Украине массово переходят на онлайн-обучение. В Минздраве назвали причины возвращения дистанционки в школы. В частности, на это повлиял не только COVID-19, но и сезонная вспышка гриппа и ОРВИ.

Детали и новации ВНО-2022

С 1 февраля по 9 марта в Украине продлится регистрация на внешнее независимое оценивание. Среди предметов ВНО будут и те, которые выпускникам школ зачислят как оценки по ГИА. Как зарегистрироваться на ВНО – читайте по ссылке.

Какие предметы выбрать для сдачи ВНО? Прежде всего определитесь с тем, хотите ли вы поступать в учреждение высшего образования. Если ваш ответ "да" — обязательно ознакомьтесь с Условиями приема в учреждения высшего образования и выясните, результаты каких тестов вам нужны для поступления на ту или иную специальность.

Какое ВНО обязательно для выпускников? 4 сертификационные работы ВНО-2022 необходимо составить для получения результата ГИА в школе.

Участники должны обязательно сдать:

украинский язык или украинский язык и литературу (на выбор участника);

математику (уровня стандарта или профильного);

историю Украины или иностранный язык (на выбор участника);

еще один предмет из списка (история Украины, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

Новинкой ВНО-2022 стало то, что для лиц, желающих сдать тесты по более 5 предметам, МОН дало такую возможность. Участник сможет сделать это за средства физических и юридических лиц.

Так, дополнительное независимое оценивание по истории Украины, физике, химии, биологии, географии будет стоить 354 гривны за один предмет. А дополнительное тестирование по любому иностранному языку обойдется в 789 гривен.

Заказать такую услугу участники ВНО смогут с 4 до 14 марта после того, как зарегистрируются для участия в тестировании по 5 предметам за средства госбюджета.

Другие изменения в тестах ВНО-2022:

Изменения в ВНО по математике уровня "стандарт" – раньше нужно было работать с 2 открытыми бланками ответов, но в этом году в УЦОКО отказались от открытых задач, оставили только 1 такой блок.

Тест профильного уровня ВНО по математике отныне содержит 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.

Определенные изменения претерпела и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы будет отведено 150 минут вместо 180.

Также в 2022 году остаются нововведения 2021 года. В частности, теперь необязательно сдавать ВНО по украинской литературе – абитуриент может выбрать ВНО только по языку или и по украинскому языку и литературе.

График ВНО. Основная сессия внешнего независимого оценивания 2022 года будет проходить с 23 мая по 17 июня. Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по такому графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;

испанский, немецкий, французский языки – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

К слову, в Украине утвердили новый образец сертификата внешнего независимого оценивания. Главные изменения – процедура регистрации и вид сертификата. Отныне он может состоять из одной (основной) или нескольких (основной и дополнительной) частей.

Скандалы и инциденты в сфере образования

Скандальная преподавательница Бильченко получила паспорт России

Скандальная преподавательница Евгения Бильченко, которую уволили из киевского университета за публичную поддержку агрессии Кремля, получила паспорт России. Также она вновь распространила российскую пропаганду. Больше деталей – в статье.



Евгения Бильченко получила паспорт России / Фото из ее фейсбука

На Ровенщине скоропостижно скончалась ученица 4 класса

В одном из сел на Ровенщине случилась трагедия – там внезапно оборвалась жизнь девочки, которая училась в 4 классе. Что произошло – пока неизвестно, но предполагают, что у ученицы остановилось сердце. Знакомые и близкие отзываются о ней как о жизнерадостном, веселом и доброжелательном ребенке. Известно, что у умершей есть сестра-близняшка.

В Запорожье школа призвала родителей купить свечи на случай вторжения России

В Запорожье руководство школы №94 призвало родителей учеников купить свечи для бомбоубежища на случай возможного вторжения войск России в Украину. В частности, дали распоряжение родительским комитетам закупить по 2 свечи на каждого ребенка.

В Бердянске директора школы задержали на взятке

В Бердянске задержали директора одной из школ во время получения взятки в размере 20 тысяч гривен. Известно, что деньги руководитель заведения требовал с отца своего ученика. Ему грозит заключение на срок от 5 до 10 лет.

Студента КПИ, установившего камеру в женской душевой, не накажут

Студента Киевского политехнического института, который установил скрытую камеру в женской душевой общежития, освободили от уголовной ответственности. Суд закрыл дело. Что известно об инциденте – читайте здесь.

Суд отказался восстановить на работе невакцинированных учителей

На днях суд на Херсонщине отказался восстановить на работе трех невакцинированных учителей физкультуры, немецкого и английского языка. Также суд отказал учителям в выплате им зарплаты за время отстранения. Детали – в статье.

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Директор через суд отменил крупный штраф за непривитых учителей

Львовский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу директора школы №71 Романа Грывнака касательно нарушения карантина – в его школе работали невакцинированные учителя. Суд признал его виновным, но отменил штраф в размере 34 тысячи гривен.

В садике Винницкой области родителей просят купить туалетную бумагу для детей

В Винницкой области в детском саду "Журавлик" родителей просят принести по пять рулонов туалетной бумаги на ребенка. В детсаду утверждают, что на такие нужды городские власти деньги не выделяют.

Новости высшего образования

Сколько украинцев находят работу сразу после окончания вуза

В Минобразования заявили, что процент занятости среди выпускников вузов составляет почти 60%. Кроме того, более половины молодежи продолжает обучение для получения следующего уровня образования или другой специальности.

Самые высокие показатели занятости свойственны специалистам в сфере медицины, гражданской защиты и пожарной безопасности. В то же время худшие показатели имеют специалисты морского дела и сферы информационных технологий.

Львовский университет банковского дела присоединили к ЛНУ Франко

Университет банковского дела во Львове присоединили к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко. Реорганизацию вуза инициировало Минобразования.



Львовский университет банковского дела / Фото Министерство по делам ветеранов

Студенты и другие лица, которые учатся в Университете банковского дела, продолжают обучение в ЛНУ Франка по выбранным специальностям, уровням образования и источникам финансирования.

Студенты Одесского университета показали ужасные условия в общежитии

Условия жизни в общежитиях вузов обычно пугают и возмущают студентов. Так, появилось видео из комнат, в которых живут студенты Национального университета "Одесская политехника". Видео – смотрите тут.

Общежитие находится на переулке Матросова, 3 в Одессе. В помещениях для студентов отсутствует отопление и нет горячей воды. При этом плата за такое жилье составляет 2500 гривен в месяц.

Доцентка на Хмельнитчине требовала 11 тысяч долларов за защиту диссертации

Прокуратура разоблачила на взятке доцентку кафедры одного из вузов на Хмельнитчине. Она требовала от аспиранта 11 тысяч долларов за защиту диссертации. После получения части этих средств в сумме 4 тысячи долларов, ее разоблачили и задержали. Детали – читайте в статье.

В украинских вузах низкий уровень подготовки иностранных студентов

Украинские университеты допускают системные нарушения в организации обучения для иностранных студентов, что негативно влияет на качество их подготовки. Интересно, что каждое шестое нарушение касается организации образовательного процесса.

Добавим, что наиболее популярными специальностями для иностранных граждан являются медицинские, их выбирают почти 50% иностранцев.Также среди популярных экономические (7%), юридические и педагогические (2%) специальности.

Интересные новости в сфере образования

МОН разработало программу ВНО для учителей начальной школы

Министерство образования и науки разработало проект программы независимого тестирования знаний и умений учителей начальных классов. Сейчас это не утвержденная официально программа, а только проект МОН, и до 15 февраля продлится обсуждение. Что будут проверять у учителей – читайте по ссылке.

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Средняя зарплата педагогов растет быстрее, чем средняя в стране

В декабре 2021 года средняя зарплата в Украине составляла 17 453 гривны, в то же время средняя зарплата в образовательной сфере – была на 2 522 гривны меньше. Сейчас же зарплата работников образования еще выросла.

За месяц средняя зарплата педагогов выросла более чем на 27%. Если в ноябре она составляла 11 710 гривен, то уже за декабрь педагоги получили – 14 913 гривен.

А средняя зарплата по Украине выросла на 22% – в ноябре она составляла 14 282 гривны, а за декабрь – уже 17 453 гривны. Поэтому, получается, что зарплата педагогов за месяц выросла быстрее, чем средняя по Украине, на 5,1%.

Рисунки украинских школьников получили призовые места на конкурсе в Японии

11 учеников одесской художественной школы №1 им. Кириака Костанди получили призовые места на Всемирном конкурсе детских рисунков World children's Picture Contest в Японии. Смотрите рисунки и имена победителей – в статье.

Утвердили состав полярников, которые поедут на станцию "Академик Вернадский"

Минобразования определило состав зимовального отряда 27-й Украинской антарктической экспедиции. Полярники уже в марте 2022 года отправится на станцию "Академик Вернадский" и будут работать там более года.

Интересно, что в команде будет больше ученых, чем обычно (всего 14 человек). Также в составе – 3 женщины и один из самых молодых участников за все годы. Возглавит экспедицию один из опытнейших полярников – геофизик Юрий Отруба.

За 2021 год выросло количество учеников, но уменьшилось количество школ и учителей

В школах в 2021 году обучались более 4,2 миллиона учеников, а это почти на 40 тысяч больше, чем в 2020. В то же время количество учителей сократилось аж на 3 226 работников. Также в Украине стало меньше школ (было на 824 больше).

Более миллиона украинцев получили сертификаты об обучении в "Дия"

Более миллиона украинцев получили электронные сертификаты об обучении на национальном портале "Дия.Цифровое образование" от Минцифры. Добавим, что все эти курсы являются полностью бесплатными.

Где можно использовать сертификат от "Дия"? В Минцифры отметили, что сертификат можно использовать, в частности, во время трудоустройства, чтобы как можно лучше представить себя на рынке труда.

Кроме того, сертификат может понадобиться для повышения квалификации госслужащим, педагогам, медикам, военнослужащим, журналистам и тому подобное.