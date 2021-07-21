Преподавателя Бильченко, которая поддерживает Россию, уволили из университета Драгоманова

Преподавателя Евгению Бильченко, которая несколько месяцев назад призналась, что поддерживает агрессию России и называет агрессию РФ "братской войной", наконец уволили из университета Драгоманова, где она работала последние годы.

Профессора по культурологии Бильченко требовали уволить из университета за ее антиукраинскую позицию.

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На своей фесбук странице Евгения Бильченко рассказала, что педагогический университет Драгоманова для того, чтобы уволить преподавателя, ликвидировал целую кафедру.

Профессор призналась, что часть проведенных ею научных конференций и статей (примерно треть) была совместно с российскими коллегами. И она ни о чем не жалеет.

Что известно о скандальном преподавателе Бильченко

Преподаватель университета Драгоманова Евгения Бильченко опубликовала пост, в котором пренебрежительно высказалась об украинском языке. В частности, она назвала Украину "онкобольной американской колонией", а новый закон о языке – "обычным фашизмом".

В частности, она назвала Украину "онкобольной американской колонией", а новый закон о языке – "обычным фашизмом". Кроме того, Бильченко в 2018 году выступала на канале подконтрольных России боевиков. Ее представили как "активистку Майдана", которая изменила свои взгляды, узнав "правду" о событиях на Донбассе.

Ее представили как "активистку Майдана", которая изменила свои взгляды, узнав "правду" о событиях на Донбассе. Поэтому студенты университета потребовали уволить Бильченко. А уже 1 февраля преподавателя отстранили от занятий, поэтому последние месяцы она не преподавала в вузе.

К слову, в сети разгорелся скандал из-за высказываний преподавателя Харьковской государственной академии культуры Натальи Семейкиной. Она заявила, что на войну на Донбассе президент России Владимир Путин отправил войска якобы для защиты русскоязычных.