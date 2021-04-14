Інцидент трапився у місті Виноградів. Про нього у мережі розповів Сергій Волошин. За словами чоловіка, його дитину не захотіли прийняти у дитячий садок імені Святого Йосипа, який розташований на вулиці Тюльпанів у Виноградові.

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Як батько подав документи у місцевий садок

Сім'я дитини проживає поблизу, тому й зупинила вибір на цьому закладі.

Ми написали заяву, надали усі документи, поспілкувались із завідувачкою садочку. І вона мені пояснила, що нібито треба писати дві заяви. Одну – в дитячий садок, іншу – в церкву,

– розповів Сергій Волошин.

У церкву, за його словами, скерували для погодження, бо "є така норма, що хтось із дитиною має спілкуватися вдома угорською".

"Оскільки у нас є родичі, які володіють цією мовою, ми не звернули на це увагу. Я пішов у церкву, написав заяву й у мене її прийняли", – додав житель Виноградова.

Дитину не взяли через незнання батьками мови

Чоловік пояснив, що йому відповідь про прийняття дитини в дитсадок мали надати у березні. Однак тоді був карантин. Тому нещодавно батько сам навідався у заклад. Там йому нібито повідомили, що дитину на навчання не візьмуть, бо батьки не володіють угорською мовою.

Завідувачка мені сказала, що якщо батько або мати не володіють угорською, то дитина, якщо прийматись і буде, то за умови того, що будуть вільні місця у групі,

– зазначив батько дитини.

Сергій Волошин наголосив, що ці слова його обурили. Він припустив, що у спорудженні садка допомагала Угорщина. Однак заклад підпорядковується Виноградівській міській раді. Чоловік додав, що не був проти того, щоб його дитина вивчала угорську мову.

"Я пішов у церкву і намагався пояснити, що такого не може бути. Бо виходить так, що у Виноградові нацменшина – це вже українці. Бо дитину не взяли у садок через те, що я і моя дружина не володіють угорською мовою", – продовжив Волошин.

Однак у церкві "просто розвели руками".

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Як відреагували у мережі

"Нам теж дитину не взяли. Хоч і батьки володіють угорською і навіть бабці та дідусі", – заявив Ференц П.

"Знайома ситуація, це – якийсь цирк", – зазначила Олеся Р.

"Я у шоці в Україні вимагають угорську мову, а української не треба...от дожилися", – написала Любов К.

"Саме цей садок створений для збереження національної культури та віросповідання етнічних угорців, і нема нічого дивного, що потрібне знання мови", – прокоментувала Габріела Ш.

Позиція дитячого садка

На жаль, дитсадок наразі ніяк не прокоментував ситуацію. У мережі про заклад є лише інформація, що це – дошкільний навчальний заклад імені Святого Йосипа з угорською мовою навчання.

Сергій Волошин про причини неприйняття його дитини у дитсадок: відео