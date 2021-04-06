30 марта обнародовали рейтинговую таблицу, в которую вошли все финалисты и победители конкурса имени Петра Яцика. Однако после этого организаторы пересчитали количество баллов, и многие участники потеряли свои призовые места. Это вызвало волну возмущений со стороны конкурсантов и их родителей.

В сети посыпался ряд негативных комментариев об организации конкурса и компетентности тех, кто составлял задания. Больше всего дискуссий велось об одном из заданий для учеников 3 классов.

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Причина возмущений

Большинство родителей учеников начальных классов указывают на несоответствие заданий школьной программе и несовершенную систему оценивания.

Многие конкурсанты получили максимальные баллы и заняли призовые места, однако уже после объявления результатов организаторы внесли правки в систему оценивания, признав некоторые ответы ложными.

Редакция 24 канала пообщалась с отцом Анны, школьницы 4 класса, которая принимала участие в конкурсе. Дмитрий Фрящиков рассказал, что согласно первым обнародованным результатам, его дочь получила 9 место в рейтинге, однако после перерасчета баллов попала на 12, и таким образом потеряла звание призера.

Отец школьницы подчеркнул, что считает всю дискуссию исключительно следствием халатности и безответственности организаторов.

Обращение Дмитрия Фрящикова к организаторам конкурса имени Петра Яцика / Скриншот с фейсбук-страницы Dmitry Fryashchikov

Дмитрий не единственный, кто выразил свое возмущение в сети. В фейсбуке появился целый ряд негативных отзывов по поводу организации конкурса. Многие комментаторы считают, что результаты являются нечестными, а организаторы – коррумпированными.

Комментарии недовольных участников и родителей конкурсантов: скриншоты с фейсбука

Реакция организаторов конкурса

Организаторы Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика отмечают, что пытались отреагировать на все замечания и внести соответствующие коррективы, и именно поэтому количество баллов в рейтинговых таблицах изменилось.

Они признают, что ошибки в их работе были, а об обновлении и изменениях было сообщено на всех доступных им ресурсах.

Если люди пишут здесь откровенную ложь о каком-то распределении мест, коррупции и так далее, то на такие комментарии отвечать не видим смысла. Все, кто пытался решить проблему, а не только критиковать, написали нам в сообщения. Ведь так происходит конструктивный диалог,

– ответили организаторы конкурса на один из комментариев в социальной сети.

"Нам жаль, что Вашему ребенку не хватило нескольких баллов до победы, но это конкурс – все не могут выиграть. Если Вы хотите улучшить организацию и присоединиться к группе людей, которые это делают бесплатно, то добро пожаловать к группе", – продолжается в сообщении.

К слову, 5 апреля в официальной группе конкурса на платформе фейсбук появился отдельный пост по поводу задания для учеников 3 классов. Организаторы решили вернуть правильные ответы на один из вопросов, которые были определены еще до поправок.

В сообщении также отмечается, что во всех других заданиях все остается без изменений, и в дальнейшем никаких диалогов по поводу рейтинга, заданий и награждений организаторы вести не будут. Решение однозначное и больше не будет пересматриваться.