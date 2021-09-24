Если в студентов нет прививки, то они должны показать ПЦР-тест, однако он должен быть свежим. А это значит, что сдавать его надо каждые 3 дня.

К теме Киевские вузы переходят на дистанционное обучение

Что говорят студенты

Журналисты узнали об этом от студентов медицинского вуза. По их словам, времени на это им дали до понедельника, 27 сентября. И если они не будут иметь COVID-сертификат, то их не будут допускать к практическим занятиям.



Скриншот сообщения от студентов / Фото РБК-Украина

В то же время, если у студентов будет 25% пропусков лекций, то их просто будут отчислять из университета. Они могут заплатить и повторно пройти курс, но для этого все равно требуют сертификаты о вакцинации.

У нас творится дурдом... Нас всех запугали и сказали, что в понедельник у нас должны быть паспорта вакцинации – или делайте каждые три дня ПЦР-тест, или вы не ходите на пары. А если вы не ходите на пары – вас отчисляют через три недели. Тоже самое со студентами, которые живут в общежитии,

– рассказала одна студентка.

По ее словам, речь идет не об одной дозе вакцины, а о полной вакцинации, то есть двух дозах. Как это сделать до понедельника – студенты не понимают.

"А делать ПЦР-тест каждые три дня – это же нереальные деньги. Плюс у кого-то же могут быть противопоказания. Это все незаконно и мы вчера подняли бунт", – продолжила студентка.

Вуз получил приказ о COVID-сертификатах

В приказе на сайте вуза говорится, что в общежития и на занятия не должны допускать студентов без вакцинации или ПЦР-теста. Но, как заметили журналисты, на нем нет ни печати, ни подписи ректора.



Скриншот приказа ректора о карантинных мероприятиях в вузе

Студенты говорят, что 24 сентября в университете будет совещание с юристами, потому что все, что происходит, – незаконно. "В Минздраве говорят, что насильно не могут заставлять, а могут только рекомендовать", – добавила студентка.

Журналисты 24 канала теперь пытаются связаться с ректоратом Медицинского университета Богомольца. Если мы выясним информацию, то опубликуем ее позже.

Отметим, что похожая ситуация возникла и в Государственном университете коммуникаций в Киеве. Студенты сообщили, что руководство вуза заставляет их вакцинироваться от коронавируса. Если они этого не сделают, то их угрожают выселить из общежитий. Детали – читайте в статье.