Министерство образования и науки Украины поручило институту модернизации содержания образования провести экспертизу учебника "Защита Отечества" для 10 класса. Дело в том, что на днях на страницах учебника обнаружили возмутительный ляп – авторы проиллюстрировали информацию о Вооруженных Силах Украины снимком с российскими военными.

Ранее этот учебник прошел конкурсный отбор и его напечатали тиражом 157 944 экземпляра в 2018 году. Об этом сообщили в МОН.

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В ответ на общественное возмущение в МОН поручили провести расследование и выяснить, как это могло произойти.

Позиция авторов учебника

По словам авторов учебника, книгу создали в 2017 году во время становления и развития ВСУ.

До 10 декабря 2020 года никаких замечаний к фотографии, размещенной на странице 114 (иллюстрация 24.9), не поступало. Указанная фотография использована, чтобы проиллюстрировать образцы современной армейской экипировки (летняя маскировочная форма, шлем баллистический, очки-маска защитная, бронежилет и т.д),

– добавили авторы.

Они объяснили, что экипировка только начинала массово поступать в ВСУ, в частности, и с помощью волонтеров. Рассматриваемая фотография не содержит никаких опознавательных знаков ни одной армии мира. Поэтому авторы сочли целесообразным использовать эту фотографию, чтобы продемонстрировать направления развития экипировки бойцов ВСУ".