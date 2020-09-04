В черкасской школе №5 разгорелся скандал из-за того, что в женской раздевалке установили камеру видеонаблюдения. Родители возмущены действиями директора, которая в этом обвиняет работников организации, устанавливавших камеры в учебном заведении.

Директор СОШ №5 в Черкассах Елена Саенко заявила, что камера отсоединена от системы и не записывает видео, передает издание "Про все".

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Женщина во всем обвиняет организацию, которая устанавливала приборы в школе. Однако некоторые жители города уверены, что так директор снимает с себя ответственность.

"А персонал школы просто не видел, что и где устанавливают? Или это всем можно зайти в школу и ставить все, что захочешь, там, где понравится?", – возмущается местный житель Ярослав Лавров.

Комментарии: установка камер наблюдения в школе / Скриншот из соцсетей

Зато в государственной службе охраны уверяют, что такой халатности со стороны их работников быть не может. По их словам, именно администрация школы предварительно сообщает, куда устанавливать устройства видеонаблюдения.

Между тем, родительский совет города Черкасс опубликовал запрос на устройства видеонаблюдения. Отмечено, что всего в школе установили 21 камеру. Однако, возможности онлайн-доступа к этим видео нет. В документах указано, что вся информация, которая есть на камерах, хранится у администрации школы.

"Раньше мы требовали, чтобы видеонаблюдение установили перед входом в раздевалку, потому что были случаи, когда личные вещи школьников оттуда воровали. Но размещать камеры в самой раздевалке – не выход", – отметил председатель родительского совета Черкасс Александр Ткаченко.

И хотя директор СОШ №5 Елена Саенко пообещала демонтировать камеры в раздевалке, они до сих пор там. Единственное, что сделала администрация школы – это закрыла их тряпками.