"Малообеспеченные" и "свиньи": как развился скандал из-за родительских взносов в Кривом Роге
В Кривом Роге в Днепропетровской области разгорелся скандал. Тут мать одного из старшеклассников с оскорблениями набросилась на тех учеников, которые не захотели вносить деньги на подарок учительнице. Доливает масла в огонь и то, что ее высказывание попало в сеть. Новые подробности инцидента – читайте далее.
Источник:24 канал
Такой досадный случай случился в 11 классе Криворожской общеобразовательной школы №1. В родительском чате мать одной из учащихся выразила свое отношение к тем, кто не сдал 250 гривен на подарок учительнице. В частности, назвала их "свиньями" и "малообеспеченными".
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Лично я не хочу, чтобы мой ребенок сидел за одним столом с "малообеспеченными". Как-то их слишком много. Я – за отдых и любой "кипиш" детей нормальной половины класса. А кормить "свиней" и их спонсировать не собираюсь,
– написала пользователь "ЕленКа".
Те же самые агрессивные высказывания мамы 11-классника относительно других детей / скриншоты
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Какое развитие получили события дальше
Один из родителей сделал скриншоты заявлений женщины и опубликовал в сети. Сообщение мгновенно разошлось криворожскими группами. И скандал получил огласку.
Но, вместо того, чтобы извиниться за свои грубые высказывания и дискриминацию учеников, а также их родителей, "ЕленКа" начала искать того, кто опубликовал переписку. К ней присоединились и другие родители, сообщает "РБК-Украина".
Выпускной у ее ребенка будет незабываемым", "Тв*рь, чем тебе не угодил классный руководитель?", "Переведи своего гнид***ша в другую школу!",
– поддержали скандальную мамочку другие родители.
Неожиданная реакция других родителей на скандал / Скриншот
Как отреагировали на инцидент чиновники
В городском департаменте образования рассказали, что обо всем узнали из сети. Правда, руководительница ведомства пообещала разобраться.
Директор школы, со своей стороны, сообщила, что мать извинилась и сожалеет о написанном. Об этом говорится в обращении руководительницы заведения к родителям.
Также она уточнила, что с родителями уже встретились:
- начальница районного отдела образования Жанна Сабадаш,
- заместитель начальника районного отдела образования Валентина Ермакова,
- представители сектора ювенальной превенции Криворожского районного управления полиции.
Они были свидетелями, что сборы происходили в соответствии с законодательными нормами. Родители учеников сообщили, что речь шла о сборе средств для празднования выпускного вечера в кафе. Хочу отметить, что торжественная часть праздника по окончанию 11 класса проводится в заведении, а все остальное – дело детей и родителей,
– заметила директор.
Комментарий директора Криворожской школы №1 о скандале / Скриншот
Кроме того, появилось обращение к родителям от учителей школы. Педагоги отметили, что никакие сборы денег в школе не проводят, согласно приказу. Также они рассказали, что проводят систематическую работу с учащимися и их родителями по профилактике конфликтов и булинге.
Обидно, что кое-кто из родителей может позволить себе разделять детей на "малоимущих" и "обеспеченных". Больно, что несколько людей могут свести на нет работу педагогов такими высказываниями в группах, делая "скриншоты" и унижая достоинство других детей. Мы воспитываем наших детей, учитывая понятие гендерного равенства. Помните, что чужих детей не бывает!,
– подчеркнули учителя.
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Скандал со сбором денег в школе в Кривом Роге: обращение учителей к родителям / Скриншот
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