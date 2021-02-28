В Кривом Роге в Днепропетровской области разгорелся скандал. Тут мать одного из старшеклассников с оскорблениями набросилась на тех учеников, которые не захотели вносить деньги на подарок учительнице. Доливает масла в огонь и то, что ее высказывание попало в сеть. Новые подробности инцидента – читайте далее.

Такой досадный случай случился в 11 классе Криворожской общеобразовательной школы №1. В родительском чате мать одной из учащихся выразила свое отношение к тем, кто не сдал 250 гривен на подарок учительнице. В частности, назвала их "свиньями" и "малообеспеченными".

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Лично я не хочу, чтобы мой ребенок сидел за одним столом с "малообеспеченными". Как-то их слишком много. Я – за отдых и любой "кипиш" детей нормальной половины класса. А кормить "свиней" и их спонсировать не собираюсь,

– написала пользователь "ЕленКа".



Те же самые агрессивные высказывания мамы 11-классника относительно других детей / скриншоты

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Какое развитие получили события дальше

Один из родителей сделал скриншоты заявлений женщины и опубликовал в сети. Сообщение мгновенно разошлось криворожскими группами. И скандал получил огласку.

Но, вместо того, чтобы извиниться за свои грубые высказывания и дискриминацию учеников, а также их родителей, "ЕленКа" начала искать того, кто опубликовал переписку. К ней присоединились и другие родители, сообщает "РБК-Украина".

Выпускной у ее ребенка будет незабываемым", "Тв*рь, чем тебе не угодил классный руководитель?", "Переведи своего гнид***ша в другую школу!",

– поддержали скандальную мамочку другие родители.



Неожиданная реакция других родителей на скандал / Скриншот

Как отреагировали на инцидент чиновники

В городском департаменте образования рассказали, что обо всем узнали из сети. Правда, руководительница ведомства пообещала разобраться.

Директор школы, со своей стороны, сообщила, что мать извинилась и сожалеет о написанном. Об этом говорится в обращении руководительницы заведения к родителям.

Также она уточнила, что с родителями уже встретились:

начальница районного отдела образования Жанна Сабадаш,

заместитель начальника районного отдела образования Валентина Ермакова,

представители сектора ювенальной превенции Криворожского районного управления полиции.

Они были свидетелями, что сборы происходили в соответствии с законодательными нормами. Родители учеников сообщили, что речь шла о сборе средств для празднования выпускного вечера в кафе. Хочу отметить, что торжественная часть праздника по окончанию 11 класса проводится в заведении, а все остальное – дело детей и родителей,

– заметила директор.



Комментарий директора Криворожской школы №1 о скандале / Скриншот

Кроме того, появилось обращение к родителям от учителей школы. Педагоги отметили, что никакие сборы денег в школе не проводят, согласно приказу. Также они рассказали, что проводят систематическую работу с учащимися и их родителями по профилактике конфликтов и булинге.

Обидно, что кое-кто из родителей может позволить себе разделять детей на "малоимущих" и "обеспеченных". Больно, что несколько людей могут свести на нет работу педагогов такими высказываниями в группах, делая "скриншоты" и унижая достоинство других детей. Мы воспитываем наших детей, учитывая понятие гендерного равенства. Помните, что чужих детей не бывает!,

– подчеркнули учителя.

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Скандал со сбором денег в школе в Кривом Роге: обращение учителей к родителям / Скриншот