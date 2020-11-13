В Днепре возник новый скандал – выяснилось, что детей льготных категорий и тех, за которых платят родители, кормят разными продуктами, даже если ученики ходят в один класс. Чем кормят школьников в городе – читайте в материале.

Хотя на школьника-льготника из городского бюджета выделяют 26 гривен в день. Зато родители, которые платят за питание детей, добавляют к этой сумме лишь 4 гривны (то есть платят 28 гривен в день), говорится в сюжете ТСН.

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Родителей возмущает, что детей рассаживают за разными столами в столовой. Ведь у детец-льготников на обед сосиска, а "плательщики" смакуют отбивной. Также ученики признаются, что иногда они могут встретить в тарелках с едой волосы или даже тараканов.

Журналисты выяснили, что во всех школах и детсадах Днепра питание обеспечивает одна-единственная компания.

"Эта фирма, с тех пор как зашла в школы и садики, заработала более миллиарда гривен, это лишь то, что платит городской бюджет. А еще есть родители, которые платят ежедневно по 30-35-40 гривен", – говорит мать школьника Анна-Мария Чеберяк.

Известно, что название этой фирмы "Контракт Продрезерв 5". Она уже более года является абсолютным монополистом школьного и дошкольного питания Днепра. Впрочем, сама компания якобы не отвечает за меню.

Мать ученика рассказала, что ей в компании отметили, что меню для детей прописывают в горсовете, то есть, по их словам, они не могут его изменить, они делают так, как утвердили депутаты и городской голова.

Родители считают, что большинство компаний в городе, которые выполняют крупные контракты, связаны либо с городским головой, либо с Геннадием Корбаном.

Почему детей в Днепре кормят по-разному: смотрите видео ТСН

Добавим, что в Украине начали разрабатывать порядок правильного питания в школах и садиках. Поэтому, детей вскоре в учебных заведениях не будут кормить вредными колбасами, сосисками и замороженными полуфабрикатами. Больше об этом – читайте здесь.