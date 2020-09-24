В Минобразования Украины отреагировали на скандал с учебником по украинскому языку, в котором нашли досадную ошибку о дате основания Киева. В частности, МОН заверил, что он уже не используется в школах.

Что известно об этом скандале? Речь идет об учебнике для первого класса, на страницах которого было отмечено, что якобы столицу основали в 19 веке, передает 24 канал.

Интересно В школах не хватает учебников на украинском языке: детали

Об этом случае стало известно из соцсетей, где опубликовали скрин с этой ошибкой. Отметим, что в учебнике также "омолодили" на восемь веков Софийский собор и Киево-Печерскую лавру.

Теперь в МОН заявили, что этот учебник, авторства докторши педагогических наук Ольги Хорошковской, не соответствует типичным образовательным программам и требованиям Новой украинской школы. Поэтому он уже более 5 лет не используется как базовый учебник в образовательном процессе.

К слову, недавно стало известно, что в учебниках по украинскому языку для третьего класса опубликована скрытая реклама популярной марки воды "Моршинская" и львовской кофейни. Это возмутило и шокировало многих родителей школьников. Больше об этом – читайте здесь.