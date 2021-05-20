Студент НУ "Львовская политехника" Иван Волошин на официальном сайте ВУЗа обнародовал подробный отчет о нелегальном проникновении в чернобыльскую зону отчуждения.

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Эту новость заметили сотрудники Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, занимающийся вопросами Чернобыля. Они публично выразили свое возмущение.

Нелегалы в зоне ЧАЭС – это нарушение закона. Но примечательно и то, что подобные тексты на сайте ВУЗа могут вдохновить других броситься в зону отчуждения, где зашкаливает радиация и существует ряд других опасностей,

– говорят эксперты.

Впоследствии, об этом случае узнало руководство полиции. По данным правоохранителей, нелегальное проникновение в зону отчуждения карается законом. В частности, за это предусмотрен штраф около 300 гривен.

Студент проник в зону отчуждения

В отчете, который и опубликовали на сайте ВУЗа, студент Иван Волошин рассказал в мельчайших подробностях, как нарушал закон.



Звіт студента / Скріншот з офіційної сторінки львівського університету

Итак, день первый. Мы называли его нулевым, потому что это день проникновения в зону. Сегодня мы прошли 25 километров. Но, рассчитывая встретить на своем пути ограду из колючей проволоки и охрану, даже не поняли, когда пересекли границу и дошли до самого моста. Там охраны тоже не было,

– говорится на сайте.



После этого студент описал пути проникновения в город Припять. Но отметим, что там есть места со смертельно опасным уровнем радиации.

Студент в целом описал 4 дня пребывания в Чернобыльской зоне. Уже на следующий день он признался, что стало страшно, ведь дозиметр показывал высокий уровень радиации.



Иван Волошин в зоне отчуждения / Фото опубликовали на официальной странице ВУЗа

Из-за отчета на сайте ВУЗа начался скандал

После обнародования на сайте ВУЗа этого отчета, начался скандал.

Досадное недоразумение или Львовская политехника пропагандирует несанкционированное посещение зоны отчуждения. Иван Волошин с другом рассказали, что проникли в Чернобыльскую зону. Оправдано ли это слабоумие и отвага?

– сообщил научный центр.

Спикер этого центра Татьяна Вербицкая возмущенно добавила, что львовский университет готовит кадры для атомной энергетики, но при этом его студенты на всю страну рассказывают, как нелегально проникают в зону отчуждения.

"Есть вопросы к Львовской политехники – о том, какие кадры они выпускают, какая у этих людей будет культура безопасности? Хочется, чтобы ВУЗ учил студентов правилам, – сказала она.

Как на это отреагировали в университете

Добавим, что во львовском университете прокомментировали ситуацию и пояснили, что пытаются "отображать жизнь студентов университета, учитывая их увлечения и хобби".

Ни в коем случае мы не призываем и не мотивируем других к такому времяпрепровождению. Это же касается и увлечений студента Ивана Волошина. Нам важно раскрывать разносторонность современной молодежи,

– ответили в университете.

Однако, о публикации на сайте университета уже узнали правоохранители, и приняли меры.

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"Они пропагандируют сталкерство. Разыскать этого студента не является проблемой. Я уже дал распоряжение провести по данному факту проверку", – сказал руководитель чернобыльской полиции Ян Обжелянский.

По его словам, через несколько дней полиция будет готова сообщить о результатах проведенной работы. К этому силовики добавили, что за последние три года в зоне отчуждения обнаружили более 1300 сталкеров.