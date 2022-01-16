Все по принципам здорового питания. Школьники такие новации оценили, хотя и не все по вкусу.

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"Редьку съел и казацкую кашу. Мне нравится есть салат и гречку с мясом", – поделился впечатлениями один из школьников. Другие же говорят наоборот: "Мне не очень нравится каша, а нравится салат и картофель".

Мнения школьников относительно изменений отличаются

Блюда без соли и хлеба удивили детей, а вот без сахара не понравились – несладкое какао никто не пил. Курица по-итальянски и рыбные котлеты понравились всем.

Особенности внедрения нового школьного меню: смотрите сюжет 24 канала

Больше всего нравится тем, у кого здоровое питание дома. Эти дети привычны к фруктам и не большому количеству сахара. Поэтому и подъедают не только свои порции, но и соседей за обеденным столом.

Я не ел хлеб с такими сухими блюдами как картошка и гречка, а только с борщом и супом. У меня дома уже такая привычка,

– подчеркнул школьник Максим Андрущенко.

Новый рацион работникам столовой добавил хлопот. Повара на работе с 5 утра и то едва все успевают. Блюда учились готовить вместе, а как делать, например, пастуший пирог читали в интернете.

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"Ходим между рядами, приглашаем, рассказываем о меню, что мы подаем каждый день, потому что для детей, вот сегодня редька, а они не знают, что такое редька. Спрашивают: "Это сало?" Нет, это не сало. Это редька. Полезная. Витаминная", – рассказала повар Валентина Лелека.

Из-за нового меню в сети разгорелся скандал

Инициатива изменить рацион детей на более здоровый принадлежит жене президента Елене Зеленской. Над каждым блюдом изрядно поработал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Он точно знает, как здоровое питание совместить с вкусным. Однако оценили такие новации не все. Уже через несколько дней, как новое меню оказалось на столах детей, родители подняли шум – еда не нравится и слишком дорого:

"Почему один человек должен решать за всех? В государстве много специалистов, которые могут разработать меню детского питания, а школы и садики пусть сами выбирают";

"Проблема не в меню, а в мотивации людей на местах, достойных условиях труда и адекватной зарплаты. Начинать нужно именно с этого. Есть повара, которые вкусно готовили и при старом меню и дети это ели с удовольствием";

Меню может и полезное, но вообще без крошки соли и сахара – это слишком. Абсолютно все дети говорят, что невкусно и не сытно. Приходят домой голодные".

В последний раз разрабатывали нормы питания еще в 1956 году, поэтому и неудивительно, что после стольких лет внедрять новое сложно. Евгений Клопотенко отреагировал на шквал критики советом, чтобы родители сами проверили, соответствует ли еда прописанным нормам. Также при необходимости обращаться в Госпродпотребслужбу.

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Скорее всего, школьные повара просто не умеют готовить новые блюда, такие как свекольные оладьи или пастуший пирог. Поэтому разработчик меню пообещал мастер-классы для работников столовых.

Также он отметил, что с командой прочитал все комментарии, проанализировал и прописал специальные шаги для обучения поваров.

Будем учить людей, которые на местах составляют меню, как правильно читать нормы. Также будем учить украинцев критически мыслить и адекватно выражать свои мысли. Будем рассказывать об основах здорового питания. Евгений Клопотенко Шеф-повар

Родители даже внедряют меню дома

Есть мамы школьников, которые одобрительно относятся к новому меню в школах. Например, Валентина Высочина признала пользу еды и теперь вынуждена подкорректировать и домашний рацион, чтобы школьное меню для ребенка было по вкусу.

"Овощи добавить, потому что не любят, а родители, как всегда, идут на уступки детям. Ну не хочешь есть овощи – то не нужно, но все-таки нужно", – заверила она.

Новая техника для приготовления блюд

Новый рацион требует не только умелых рук, но и техники. В частности, в Черкасской мэрии заявили, что готовятся закупить кухонные принадлежности.

Заместитель городского главы Черкасс Анастасия Чубина отметила, что мармитные линии должны появиться в каждой школе. "Пароконвектоматы пока не у всех, потому что это очень дорого", – добавила она.

Я думаю, что до конца года техническую базу, касающуюся кухонного оборудования мы сможем изрядно пополнить,

– заметила Чубина.

В школах надеются, что новое меню поможет создать культуру питания у нового поколения. Обновленное меню содержит 160 разнообразных блюд.