Бывшая преподавательница Ольга Геринбург рассказала, что не все сотрудники вуза получили выплаты на оздоровление.

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Но по ее словам, эти выплаты в бюджетные средства были заложены еще в начале календарного года, выделены государством и перечислены вузу. Поэтому их невыплата означает финансовые махинации с бюджетными средствами.

При этом суммы оздоровительных выплат не только фигурировали в расчетных листах за июль у всех без исключения сотрудников, но из них даже было удержано 21% подоходного налога. То есть, по мнению ректората, преподаватели вуза настолько богаты, что могут платить налоги даже с неполученных денег?!,

– возмутилась Ольга Геринбург.

Она подчеркнула, что до отпуска всем научно-педагогическим работникам должна выплачиваться месячная помощь по восстановлению зарплат. Так, преподаватели, которые остались работать в университете, получили свои деньги только до 1 сентября, а те, кто уволился, вообще не получили.

Бывшая преподавательница также отметила, что подобные случаи в вузе происходят не впервые. Например, в начале года Ученый совет ХГУ принял решение сократить размер надбавок за научные степени и звания, хотя средства на их выплату в полном объеме были получены вузом.

Тогда это скандальное решение было отменено, однако руководство стало заставлять сотрудников писать заявления с "просьбой" снизить им долю ставки при неизменном режиме нагрузки.

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"Самое смешное, что в соцсетях при этом лицемерно создается образ заботливого руководства, которое до глубины души переживает за педагогов. Вот эта атмосфера цинизма и стала для меня решающим фактором при принятии решения об увольнении", – добавила Геринбург.

Однако не только она уволилась из вуза. Другие работники Херсонского государственного университета также стремительно уходят оттуда в другие вузы и школы.

К слову, в Киеве возник скандал из-за ужасных условий проживания в общежитии Национального авиационного университета. Руководство вуза лишь после общественного резонанса признало, что комнаты и санузлы – не в идеальном состоянии. Фото и детали – смотрите здесь.

Текст публикации Ольги Геринбург:

Всем научно-педагогическим работникам, которые уволились за лето (кстати, более 40), руководство ХГУ решило не платить "оздоровление", хотя эти выплаты гарантированы законом и бюджетные средства были заложены, выделены государством и переведены в университет. Поэтому неуплата оздоровления – это финансовое мошенничество из бюджетных средств.

При этом суммы оздоровления были не только указаны в расчетном июле для всех работников, но и удерживались из них даже 21% налога на прибыль. То есть, по словам ректората, преподаватели университета настолько богаты, что могут платить налоги даже недоказанными деньгами?!

Чем руководствовался ХГУ без оплаты оздоровления работникам в отставке? Думаю, что расчет был прост: кто-то в суете / эйфории увольнения не заметит провал денег; кто-то поверит в истории, что МОН не выделило средств; и тому подобное.

Такие ситуации были раньше в этом году. Например, когда Ученый совет принял незаконное решение о существенном уменьшении надбавок по научным степеням и званиям, хотя средства на полную оплату получал университет.

Без сомнения, такие финансовые махинации и их попытки регулярно проводятся в ХГУ, но наконец, их должны заинтересовать компетентные органы, к которым обращаются. Нельзя никоим образом оставаться равнодушным к настаиванию руководства университета снизить уровень доходов людей, работающих в ХГУ.