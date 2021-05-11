Студентка Института права университета имени Шевченко Анастасия Тарасюк после скандала записала видео с извинениями за свои высказывания и удалила страницу в соцсети.
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Скандальное заявление дочери судьи осудили в университете Шевченко. Там признаются, что высказывания Анастасии бросают тень на репутацию заведения.
Доцент КНУ им. Тараса Шевченко Оксана Мацко написала в фейсбуке, что непутевая студентка-заочница порочит славное имя Университета Шевченко.
Этот позор лег, к сожалению, на весь университет. Очень неприятно читать комментарии, где огульно обвиняют всех преподавателей. Это бесспорно, репутационные потери,
– отметила она.
Однако отчислить ее пока не имеют права. Во вторник, 11 мая, должны созвать ученый совет, а преподаватели собирают подписи под обращением к университетской комиссии по этике.
"Видеообращение, несмотря на неубедительное оправдание, является проявлением глубокого неуважения к Украине, к будущей профессии юриста. А может и интерпретироваться как "участие в дестабилизации общественной жизни в Украине", о чем говорится на сайте Миротворец", – отметили в университете.
В то же время заведующая кафедры фольклористики Института филологии КНУ Олеся Наумовска считает, что Настя должна понести наказание. И добавила, что это дело СБУ, потому что девушка говорила о территориальной целостности Украины.
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Председатель Студпарламента Института журналистики КНУ им. Т. Шевченко Даниил Гайдамаха убежден, что Анастасия Тарасова дискредитирует своими публичными действиями университет. И, по его мнению, она не должна учиться в университете Шевченко.
Но получать образование юриста Анастасия, вероятно, продолжит. В университете Шевченко журналистам рассказали, что для отчисления есть четкий перечень оснований. И публичных призывов к сепаратизму в нем нет.
Что известно о скандале с Анастасией Тарасовой
- Девушка опубликовала в своих соцсетях сториз с возмущениями и неценцурной лексикой по поводу инцидента с Бастой. В своей речи девушка назвала Крым "прос*анным", а украинцев – быдлом.
- Впоследствии выяснилось, что мать девушки – судья Печерского райсуда Кристина Константинова. А ее папа – бывший сотрудник СБУ и нынешний руководитель управления ГБР по делам Майдана Анатолий Тарасюк.
- Также, по данным СМИ, Настю ловила патрульная полиция из-за вождения в нетрезвом состоянии. Однако наказания она избежала в Печерском суде – там, где работает мама.