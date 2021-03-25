В украинском учебнике для 1 класса заметили популяризацию цирка с животными. Это вызвало возмущение зоозащитников.

Речь идет об учебнике "Украинский язык. Букварь" для первоклассников. Авторы учебника – Н. А. Воскресенская и И. В. Цепова.

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Зоозащитники пожаловались на очередной случай "пропаганды негуманного отношения к животным” в Министерство образования и науки Украины.

Напоминаем, что цирк с животными разрушает не только жизнь животных, но и психику детей. Такой цирк может привить детям ложное восприятие мира, где человек должен доминировать над животным, а сильный покорять слабого,

– говорится в учебнике.

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Волонтеры заявили, что дети буквально воспринимают мир и практически не способны к самостоятельной критической оценки примерно до 9 лет, поэтому такую информацию о цирке они воспринимают как правильную и позитивную форму поведения.

Букварь для первоклашек попал в скандал из-за цирка с животными

Также зоозащитники напомнили, что недавно в школьных учебниках "Основы жизни" и "Украинский язык" для 8 класса заметили сомнительные материалы, которые, по их мнению, пропагандируют эксплуатацию дельфинов.

"Мы живем в 21 веке и подобным вещам не место в нашем обществе и культуре, особенно же в учебниках наших детей", – отмечают зоозащитники.

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