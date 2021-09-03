Из-за чего произошел конфликт

Во время собрания селян в Михайловке обсуждали вопросы, касающиеся местной школы. Там после реорганизации вместо 9-ти классов остались только первые четыре начальных.

К теме На Полтавщине дети пришли в школу, которой юридически не существует

Поэтому на мероприятие пригласили руководителя Глибоцкого лицея – учебного заведения, которое после реорганизации посещают школьники-старшеклассники из Михайловки.

"У нас ничего нет в деревне – ни дороги, ни маршруток... Нашу школу терроризируют – раньше здесь учились дети с первого по девятый класс, а теперь школьников с пятого класса забирают в Глибоцкий лицей. А люди в селе категорически против этого!", – рассказала жительница села.

Директор сравнивал учеников с товарами

42-летняя Доминика Полянская считает виновным в этом как раз директора Глибоцкого лицея Дмитрия Глобака.

Он закрыл нашу школу. А то помещение, где учились старшие классы – уже на что-то "подмеченное". Оно же в нормальном состоянии! А он пришел к нам нагло и сказал: "Так и так, ваши дети будут учиться в Глибоце",

– сказала женщина.

По ее словам, все потому, что в селе мало детей, и им невыгодно держать еще старшие классы в Михайловке. "Он приходил и сравнивал детей с товарами из минимаркетов и гипермаркетов. Якобы у него лучшее обучение", – добавила Доминика.

Директор лицея назвал женщину "затычкой"

В ходе спора Дмитрий Глобак назвал Доминику Полянскую "затычкой". Видео этого инцидента обнародовали в соцсетях.

Директор лицея назвал женщину "затычкой": смотрите видео

Женщина обиделась из-за этого слова и требовала у господина Глобака попросить прощения у всех жителей Михайловки. Однако он отказался. "Если он так относится к родителям, то кто для него дети?", – говорит Доминика.

В то же время Дмитрий Глобак рассказал журналистам, что не имел целью оскорбить женщину, но и не понимает, почему она так отреагировала на это. Якобы слово "затычка", согласно толковому словарю, не имеет отрицательного значения.

Когда я пытался ответить на их вопросы, это лицо меня перебивало, выкрикивало. Мне не давали возможности сформулировать предложение и постоянно бросали какие-то реплики, возгласы, крики... Я сказал этой женщине, что она ведет себя как затычка. Но это слово трактуется как пробка или корок. Я в этом слове не вижу ничего оскорбительного,

– считает директор.

Мужчина предполагает, что к этому инциденту жители села заранее подготовились и запланировали провокацию.

"Не понимаю, почему меня пригласили. Ведь все процессы, связанные с реорганизацией школы, уже осуществлены. И уже нечего было обсуждать, у нас уже конечный результат... Но они качественно подготовились к этому: кому что говорить, кому кричать, то есть по-актерски все было "расписано", – сказал Глобак.

Читайте также Учителя из Ивано-Франковской области объявили забастовку из-за задолженности зарплаты: подробности

Однако из-за этой ситуации Доминика Полянская обратилась в полицию и написала заявление на директора лицея.

К слову, на Херсонщине во время родительского собрания в лицее между родителями и заместителем директора произошел конфликт. Один из родителей ударил учительницу так, что она даже потеряла сознание. Ей вызвали скорую. Детали истории – читайте в статье.