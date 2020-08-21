Правительство Великобритании решило использовать специальный алгоритм для предсказания результатов экзаменов, которые были отменены из-за коронавируса. Однако он занизил выпускникам баллы и они едва не потеряли места в университете.

Ученики устроили протест под зданием Минобразования. Об этой ситуации стало известно из соцсетей, передает 24 канал.

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С чего все началось? Экзамены в школах Британии отменили из-за коронавируса. Чтобы поставить оценки выпускникам, разработали алгоритм, основанный на исторических данных об успеваемости школы и внутренних рейтингах учеников.

Почему ученики получили заниженные оценки

Английские школьники получили результаты итоговых оценок A-level, на основе которых их должны были зачислить в университеты. И если раньше оценки ставили по итогам стандартизированного экзаменов, то в этом году их отменили. Вместо оценки за экзамены, баллы ученикам "выставил" алгоритм, который должен предвидеть оценки на основе рейтинга учащихся в пределах школы и рейтинга школы среди других школ.

Для большинства школьников оценки в целом соответствовали результатам выпускных экзаменов предыдущих годов, однако почти 40% учеников получили более низкие оценки, чем им ставили учителя (на один или даже три балла).

Кроме того, ученики из частных школ получили лучшие результаты – на 4,7%, чем ученики в государственных учебных заведениях (последние получили на 2% меньше баллов, чем в прошлом году).

Протесты учащихся в Англии

Из-за результатов такой оценки в стране разгорелся скандал, обиженные школьники вышли на митинги, ведь из-за низких баллов у многих из них сорвались планы по поступлению.

Поэтому, школьники Англии устроили протест под зданием Минобразования и выкрикивали фразу "К черту алгоритм".

This is amazing. The future is here.



‘Fuck the algorithm’

pic.twitter.com/k4Vny0L4tF — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) August 17, 2020

Впоследствии Уэльсу пришлось отменить оценки по алгоритму. Так, были отменены результаты по всей Англии. Теперь все оценки будут выставлять учителя, а в случае, если выставленная по алгоритму оценка оказалась выше, то выпускники школ ее менять не будут.