Про це заявила нардепка та Голова підкомітету з питань вищої освіти в Україні Юлія Гришина. Вона поскаржилася, що останні десятиліття цілісні комплекси разом з гуртожитками за безцінь передавались іншим організаціям.

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У чому полягає проблема

Нардепка зазначила, що нічого не робили, щоб хоча б зберегти систему профтехосвіти, що створювалась протягом 100 років.

Сьогодні в країні створилась катастрофічна ситуація, коли чинні підприємства, сільськогосподарське виробництво, малий і середній бізнес, фермерські господарства відчувають гострий дефіцит, перш за все, у кваліфікованих робітниках,

– наголосила Гришина.

Тому, як пояснила Гришина, українські підприємства вимушені набирати людей з вулиці, виплачувати їм зарплату в конвертах. Як наслідок – бюджет не отримує податки, а самі працівники не мають ніякого соціального захисту.

Що робить держава

Гришина зазначила, що зараз МОН разом з місцевою владою працює над створенням на місцях навчально-практичних центрів, де молодь може здобути професійні навички.

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Але їх зусиль замало. Тут потрібна активна участь багатьох міністерств і відомств, а також самих роботодавців. Крім того, Верховна Рада має ухвалити новий закон про професійну (професійно-технічну) освіту замість закону, який діє з 1998 року,

– сказала нардепка.

Додамо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо розвитку професійної освіти в Україні та створив спеціальну Раду, яка цьому сприятиме.

Основними завданнями Ради є: