Ситуация не везде одинаковая, – Ляшко о начале учебного года

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что учебный год в украинских школах начнется 1 сентября в обычном режиме. Однако при усиленном карантине некоторые школы могут перейти на дистанционное обучение, ведь ситуация с вакцинацией учителей не везде одинаковая.

По словам Ляшко, если будут осложнения эпидситуации и рост числа заболевания COVID-19, и страна перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень, то будут работать только те школы, в которых прививки имеют более 80% педагогов.

Важно Образование во время карантина: как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

Виктор Ляшко говорит, что сегодня в стране большое количество школ, готовых к ухудшению карантина. Например, в Житомире в школах прививки имеют более 80% педагогов. "Но эта ситуация не везде одинаковая по стране", – отметил он.

Кроме того, министр здравоохранения утверждает, что школы подготовлены к 1 сентября, и поскольку страна находится на зеленом уровне эпидситуации, то начнут обычный учебный год, когда дети пойдут в школу.

Глава Минздрава отметил, что пока нет четкой динамики, которая бы свидетельствовала, что штамм "Дельта" больше поражает детей.

Мы будем разрешать образовательный процесс и если 80% учителей будут иметь прививки. Далее будем смотреть на динамику. Также мы сегодня не говорим о вакцинации подростков от 12 до 18 лет, хотя в инструкции производителей вакцины уже разрешают им делать прививки. Над этим мы еще работаем,

– отметил Ляшко.

К слову, руководитель управления школьного и дошкольного образования Юрий Кононенко рассказал, что ученики начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах.

По его словам, школы могут проводить праздничные линейки 1 сентября. Однако быть линейке или нет – решает учебное заведение.