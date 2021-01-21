В поселке Новая Водолага суд решил оштрафовать мать 10-летнего задиры. Юноша систематически оскорблял и унижал одноклассников, а также применял физическую силу.

В ноябре 2020 года в отделение полиции обратился директор лицея. Он сообщил о буллинге одноклассников учеником 5 класса. С такой жалобой к директору пришли родители двух детей, сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Харьковськой области.

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Инспектор ювенальной полиции Альбина Федоренко установила, что молодой парень в течение года систематически унижал и оскорблял одноклассников, высказывался нецензурной бранью, а также применял физическую силу в школе и по дороге домой.

Что известно о буллинге

Буллинг – это разновидность психологического или физического насилия со стороны человека или группы людей, которые имеют определенные преимущества перед другими. Буллинг может быть психологическим, физическим, экономическим или сексуальным.

В Украине одни из самых высоких показателей такого насилия зафиксированны в образовательной сфере. В 2018 году правительством был принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу".

При условии нарушения закона, на буллеров или их опекунов (если задиры являются несовершеннолетними) ждет административная ответственность.

Какое наказание понесут родители пятиклассника

Полицейские составили соответствующий протокол на 46-летнюю мать школьника, а Нововодолажский районный суд принял решение о привлечении ее к административной ответственности.

Мать правонарушителя вынуждена заплатить штраф в размере 850 гривен.