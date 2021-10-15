Неприятный инцидент произошел в школе №94 в Днепре. Ученик шестого класса на уроке играл на мобильном телефоне, ел орехи и матерился. Учительница решила забрать у него смартфон, а он в ответ набросился на нее с кулаками.

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Учительница рассказала, что теперь у нее все руки, грудная клетка и живот покрыты синяками и гематомами.

Если бы я не знала, я бы ни за что не поверила, что такие увечья мог нанести ребенок,

– добавляет дочь учительницы Ольга Остапенко.

По словам педагогов, родители ребенка якобы забрали со школы документы и не стали извиняться перед педагогом за конфликт.

Между тем в учебном заведении сейчас проводятся проверки. "Правоохранительные органы примут справедливое решение об ответственности родителей за действия их ребенка", — отметила директор школы №94 Евгения Таран.

К слову, в Херсонской области будут судить ученика 7 класса, которому уже 17 лет, за избиение десятиклассника. Парень ударил старшеклассника на перемене в грудь так, что тот какое-то время не мог дышать. Детали инцидента – читайте в статье.