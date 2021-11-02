Соответствующее заявление педагога возмутило Луцкого городского главу Игоря Полищука. Он обратился к директору департамента образования Луцкого городского совета Виталию Бондарю.

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Полищук попросил Бондаря напомнить директору гимназии, что такое пренебрежительное поведение может иметь соответствующие последствия.

Городской глава Луцка отметил, что узнал о ситуации из сюжета, который вышел на одном из телеканалов. Слова директора гимназии возмутили политика до глубины души.

Полищук подчеркнул: все, что происходит в образовательном учреждении, касается директора.

Если мы будем слышать фразы типа "меня это не касается", и у нас будут, извините, вот такие барины, которые будут сидеть в кабинете, а дети будут в то время мерзнуть, то мы будем расторгать контракт с такими директорами,

– подчеркнул Полищук.

Скандал в школе Ужгорода

В школе №6 в Ужгороде вспыхнул скандал из-за питания учеников.

Родители рассказали, что блюда готовят из самых дешевых продуктов и используют минимум мяса.

В частности, даже в котлеты добавляют хлеб и воду.

Вместе с тем родители заявили, что платят немалые деньги за питание детей

Сообщение с телеграмм-канала "ЛУЧАНИ":

"Сидят в кабинете, а дети мерзнут": луцкий мэр пригрозил директору школы расторжением контракта

На территории Луцкой гимназии № 4 произошел прорыв на теплосети, впрочем директор образовательного учреждения Александр Мышковец сказал, что, мол, его это не касается. Такое поведение возмутило Луцкого городского главу Игоря Полищука.

Глава города обратился к директору департамента образования Луцкого городского совета Виталию Бондарю с просьбой предупредить директора школы о возможных последствиях такого горделивого поведения.

"Я смотрел сюжет на одном из телеканалов, где директора спросили, что случилось, а он ответил, что, мол, это не его проблемы, и это его не касается. Я хочу, чтобы вы донесли до директоров всех школ города о том, что все, что происходит на территории школы, касается директора. Если мы будем слышать фразы типа «меня это не касается», и у нас будут, извините, вот такие барины, которые будут сидеть в кабинете, а дети будут в то время мерзнуть, то мы будем расторгать контракт с такими директорами", – сказал городской глава.