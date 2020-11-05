Украинский язык как школьный предмет вскоре смогут изучать школьники в городе Гетеборг в Швеции. Все заинтересованные должны обратиться в школу, где учится ребенок, и написать соответствующее заявление.

Изучение родного языка является одним из школьных предметов (изучается по желанию), за который дети получают оценки. Об этом в фейсбуке сообщило посольство Украины в Швеции.

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Отныне дети в Гетеборге могут изучать украинский язык как школьный предмет. Первая группа начинает обучение вскоре. Новые заявки принимаются,

– говорится в сообщении.

Форма заявления доступна на сайте украинской общины в Гетеборге. Все заинтересованные должны обратиться в школу, где учится ребенок, и написать соответствующее заявление.

В общине уточнили: чтобы в городе появился украинский язык в школах, нужно минимум 5 заявлений от родителей на коммуну.

В посольстве также пригласили украинцев в Швеции присоединиться к юбилейному 20 радиодиктанту национального единства. Он состоится 9 ноября, в День украинской письменности и языка, в 9:00 по Киеву.

Что известно об украинской общине в Гетеборге? Ее цель – создание и поддержка социальной платформы, что предоставляет украинцам, проживающим в Гетеборге и регионе, возможность поддерживать связь друг с другом. Община организует мероприятия, помогающие шведскому сообществу ознакомиться с украинскими традициями. А также активно участвует в социальных проектах, нацеленных на молодежь европейских стран. К слову, Гетеборг – второй по величине город Швеции, расположенный на западном побережье.

Где расположен Гетеборг: смотрите карту