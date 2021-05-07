Так, авторы законопроекта отмечают, что академическое произведение – это произведение, содержащее результаты научных исследований, научно-методической, художественной, учебной или иной творческой деятельности.

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Он также может использоваться для подтверждения результатов обучения или присвоения образовательных квалификаций, научных степеней или ученых званий.

Поэтому депутаты просят установить ответственность за написание на заказ курсовых или дипломных работ.

Отметим, что такие поправки авторы законопроекта предложили после скандальной истории с получением ученой степени нардепом Ильей Кивой.

Соавтор проекта закона, народный депутат Инна Совсун на своей фейсбук-странице написала, что продажа академических произведений вредит образованию, науке и обществу в целом.

К сожалению, Илья Кива – лишь вершина айсберга в море тех, кто покупает и продает научные работы в Украине. Мы предлагаем признать это административным правонарушением и взимать штрафы,

– заявила она.

По словам Совсун, в Украине есть магистры и бакалавры, которые купили дипломные работы. "А потом эти люди с размытыми нравственными принципами и купленными дипломами становятся врачами, прокурорами, нардепами и министрами", – добавила она.

Сколько штрафа придется заплатить

"За первое нарушение нужно будет заплатить от 850 до 5 100 гривен, за повторное в течение года – от 8 500 до 17 000 гривен. Это должно уменьшить рвение "фабрик" дипломов и курсовых на заказ", – сказала депутат.

Какую ответственность могут понести такие "ученые"? Совсун говорит, что это, например, лишение ученой степени или ученого звания, запрет занимать определенные должности, незачет за курс.

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К слову, народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию. Члены Научного совета позволили присвоить ему ученую степень, но окончательное решение должно принять Минобразования.

В то же время в интернете обнародовали фрагмент с защиты диссертации, где Кива опозорился. Так, один из членов приемной комиссии задал ему вопрос, однако нардеп сказал, что ответ "предоставит в следующей научной работе".