Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее заявлял, что важно как можно быстрее вакцинировать учителей, чтобы в следующем учебном году не закрывать школы во время карантина.

Важно Когда школы Украины будут проводить последний звонок: разные даты в городах

Учителей должны начать прививать с 24 мая. Ляшко говорит, что надо подготовить педагогов к осенне-зимнему периоду.

У нас все учителя будут вакцинированы для того, чтобы, если будут более жесткие карантинные ограничения, рассматривать школу по-другому, не закрывать, потому что онлайн-образование не заменит офлайн-образования,

– сказал Ляшко.

Глава Минздрава прогнозирует, что в осенне-зимний период будет новая волна пандемии коронавируса.

Что известно о вакцинации учителей и как это будут делать – читайте алгоритм в материале.

Где ученики будут учиться летом

Школы в нескольких городах Украины решили продлить срок учебного года для школьников. Поэтому, для детей уроки будут проходить и в июне.

Обучение летом продлится в таких городах:

в Сумах – до 11 июня;

в Черкассах – до 8 июня;

в Хмельницком – до 11 июня;

в Тернополе – до 8 июня;

в Полтаве – до 9 июня;

в Харькове – до 5 июня;

начальные школы Кропивницкого – до 7 или даже 14 июня;

некоторые школы Днепра – до 28 мая, 11 июня и даже до конца июня;

в Херсоне – до 10 июня;

на Волыни – до 30 мая, до 4 и 16 июня;

в Чернигове – до 4 июня (но ученики 9 классов получат аттестаты 9 июня, выпускники 11 классов – 30 июня и 1 июля).

В то же время киевские школьники будут заканчивать учебный год в положенное время без изменений. Последний звонок планируют провести в пятницу, 28 мая.

Будут ли работать летние школьные и оздоровительные лагеря? Летние лагеря в школах Киева в этом году не откроются из-за продления адаптивного карантина. Однако будут работать оздоровительные лагеря для детей. Перечень лагерей и детали – читайте по ссылке.

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К слову, в Украине начали проводить последние звонки. Так, 18 мая, за несколько дней до первого ВНО, попрощались со школой выпускники гимназии биотехнологий №177 в Киеве. Детали и фото – здесь.

Какими будут выпускные в этом году? В МОН заявили, что в этом году выпускные вечера в школах не запрещены, но они должны проходить с ограничениями карантинных зон.

Так, если область в желтой зоне, то школам можно проводить праздничные мероприятия, если:

на каждого человека будет 4 квадратных метра площади,

или наполненность залов будет не более 50%,

в помещениях все должны быть в масках.

Шокирующие скандалы в школах и вузах

Преподаватель назвал украинский язык "собачьим": его уволили

В Черноморске, Одесской области, преподаватель морского профессионального колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко назвал украинский язык "языком фашистов и оккупантов" и "собачьим".

Александр Макаренко / Фото издания "Факты"

Преподавателя уволили по статье за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с его работой.

Учительница угрожала школьнику ножом и заставляла есть бумагу

Во Львовской области учительница информатики заставляла ученика 7 класса есть бумагу и размахивала перед ним ножом. У школьника не было ручки, поэтому педагог посоветовала 12-летнему ребенку писать собственной кровью.

Впоследствии учительница сказала, что это была лишь шутка, однако дети не поняли его. А родители ученика написали заявление в полицию, поэтому присоединятся также и правоохранители.

В школьном учебнике нашли ссылку на порносайт

В учебнике украинского языка для 10 класса неожиданно увидели гиперссылку на порносайт. Линк был размещен в учебнике автора Александра Авраменко для общеобразовательных школ.

Зато сам Авраменко подчеркнул, что знает об этой проблеме и очень расстроен. Однако во всем винит хакеров. Мол, в 2018 году по соответствующей ссылке был сайт Новомиргородского района.

Скандал во Львовской политехнике из-за незаконного проникновения в ЧАЭС

Официальный сайт Львовской политехники пропагандирует то, как нарушать закон – на сайте обнародовали рекламу нелегальных поездок в Чернобыль.

Студент НУ "Львовская политехника" Иван Волошин на официальном сайте вуза обнародовал отчет о нелегальном проникновении в чернобыльскую зону отчуждения. Детали и реакции вуза и полиции – смотрите здесь.

В Черкассах умер ученик, получивший ранение в школьном тире

Ученик 9 класса, который месяц назад во время занятия в школьном тире Черкасс получил огнестрельное ранение в голову, умер в больнице. Все это время парень находился в коме. Детали – по ссылке.

На Херсонщине подросток унижал другого ученика, и снимал это на телефон

В школе Херсонской области ученик 8 класса унижал младшего школьника и снимал это на телефон. В частности, подросток:

словесно унижал ученика,

заставлял его говорить нецензурные слова

заставил школьника обмотаться пленкой.

Кроме того, старшеклассник еще просил выносить из дома деньги и инструменты родителей, чтобы отдавать ему.

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Студентка выпала из окна общежития в Кропивницком:

18-летняя студентка одного из учебных заведений в Кропивницком выпала из окна на восьмом этаже общежития. Девушка скончалась в машине скорой помощи от полученных телесных травм. Детали – в материале.

Проведение ВНО-2021

Уже в пятницу, 21 мая, в Украине стартует первое ВНО по химии. Несмотря на карантин, тестирование будет проходить в обычном режиме, но с определенными ограничениями.

Требуемые документы

Какие документы нужны для допуска к ВНО:

сертификат участника ВНО,

приглашение-пропуск,

документ, удостоверяющий личность (паспорт, загранпаспорт, водительское удостоверение и т. п),

также надо иметь при себе маску, две ручки черного цвета, бутылку с водой без этикеток и антисептик.

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Допуск к пункту тестирования

Допуск к пунктам проведения ВНО будет происходить по специальному графику. В приглашениях участников будет указано время, когда надо прибыть в пункт тестирования. Но это стоит сделать не позднее 10:50, потому что вас не допустят.

Список участников с номерами мест

У входа в аудиторию, участники ВНО должны ознакомиться с аудиторным списком. В нем надо найти номер своего рабочего места и занять его в кабинете.

Что запрещено делать участникам

Участникам ВНО запрещено пересаживаться на другое место, даже если рядом есть свободное место.

Запрещено при себе иметь: телефон, флешку, наушники, фотокамеру, смарт-часы, книгу, калькулятор и тому подобное.

Во время выполнения сертификационной работы участнику запрещено также: мешать другим участникам или общаться с ними, иметь при себе или на рабочем месте запрещены устройства, списывать ответы у других участников, выносить из аудитории материала ВНО.

График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала

Интересно, что ученики с оккупированных территорий на время сдачи ВНО получат временное жилье. Также списки участников ВНО с оккупированных территорий передали в пограничную службу, чтобы ученики могли беспрепятственно пересечь КПВВ.

Добавим, что в интернете мошенники начали продавать фейковые ответы на предметы ВНО-2021. Но выпускникам не надо этому верить, потому что ответов к ЗНО пока нет.

Новости высшего образования

Киву могут отправить на повторную защиту диссертации

Кандидатскую диссертацию депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы могут отправить на более детальную проверку. Возможно, ему даже придется пройти повторную защиту научной работы.

Правительство образовало новый военный вуз в Киеве

Кабинет министров согласовал образование нового военного вуза – Киевского института Национальной гвардии Украины. Он появился через отделение Киевского факультета из состава Национальной академии.

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Новый университет безопасности: какие направления там будут изучать

Владимир Зеленский на днях заявил, что в Украине создадут университет, в котором будут готовить специалистов по безопасности для государства.

Будущее учебное заведение будет иметь шесть основных направлений:

информационные технологии;

кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

новейшие энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

международные отношения и безопасность.

Президент сказал, что в первый год работы университета планируется набрать около 120 студентов. Лучшие из них будут получать высокие стипендии, а после завершения обучения – им гарантировано трудоустройство в Украине.

При МОН создали студенческий офис

В Украине создали студенческий проектный офис Минобразования для привлечения молодежи к важным решениям. Интересно, что студенты, которые будут приобщаться к такой деятельности, смогут получить уникальный опыт управления проектами.